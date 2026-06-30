من نيويورك.. رئيس المخابرات السورية يحدد أولويات دمشق الأمنية

قال رئيس المخابرات السورية، حسين سلامة، أن بلاده تشهد مرحلة تحول نوعي، تنتقل فيها من إدارة الأزمات إلى صناعة القرار المستدام، وذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بنيويورك.

وتحدث سلامة خلال كلمته في المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، عن "مستقبل سوريا الجديد وحكايتها التي تختلف تماما عن ماضيها"، مشيرا إلى أن "الدولة استعادت سيادتها وقرارها المستقل بعد التحرير، وأعادت بناء مؤسساتها الوطنية وعلاقاتها الإقليمية والدولية".

وأضاف أن "السوريين والسوريات يعودون اليوم إلى وطنهم كملاذ آمن، بدلا من الفرار عبر البحار خوفا وهربا من بطش الأجهزة الأمنية"، مشددا على أن "الممارسات الإجرامية للنظام السابق وتخاذل المجتمع الدولي شكلت منعطفا خطيرا حوّل سوريا إلى بيئة خصبة للتطرف والإرهاب".

أهداف المرحلة الجديدة

واستعرض رئيس جهاز المخابرات السورية، أبرز أولويات حكومته في المرحلة الجديدة، والتي تبدأ بحماية الأمن الوطني السوري، والمساهمة في أمن الجوار، والانخراط بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، مع التركيز على منع عودة التنظيمات المتطرفة، وتجفيف مصادر تمويلها، وتعزيز التعاون الأمني والقضائي والاستخباراتي مع الشركاء الدوليين.

وأوضح سلامة أن "هذا المسار لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل يتبنى مقاربة إنسانية شاملة تضع العدالة في مقدمة أولوياتها، وتعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن "الشركاء الدوليين باتوا ينظرون إلى سوريا كشريك أساسي في الاستقرار الإقليمي والدولي".

وشدد على حاجة سوريا إلى دعم منظم وموجه نحو المؤسسات، وليس إلى مشاريع قصيرة الأمد لا تترك أثرا مستداما، محذرا من "التحديات والتهديدات التي تتجاوز إرهاب تنظيم داعش لتصل إلى خلايا تابعة لفلول نظام الأسد وأخرى مرتبطة بميليشيات حزب الله".

التوغلات الإسرائيلية

وأشار سلامة خلال كلمته إلى الأوضاع في الجنوب السوري من "تهديد إسرائيلي لسوريا وتقويض استقرارها عبر التوغلات والقصف والاعتقالات بحق المدنيين"، مبينا أن ما حدث في ريف درعا الغربي قبل يومين هو "خير دليل على ذلك".

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وتنظم الأمم المتحدة يومي 29-30 يونيو/حزيران مؤتمر رؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء، حيث تعتبر مشاركة سلامة هي الأولى من نوعها لرئيس المخابرات السورية.

ويُعد حضور سلامة في نيويورك امتدادا للتحركات السورية في هذا الملف، بعدما شارك إلى جانب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في 8 فبراير/شباط الماضي، ضمن الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في الرياض، في أول مشاركة سورية منذ تأسيس التحالف عام 2014، وذلك بعد انضمام دمشق إليه بوصفها العضو التسعين في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.