محكمة فرنسية تلزم غوغل بدفع 126 مليون يورو لمؤسسات إعلامية

قضت محكمة فرنسية، الاثنين، بإلزام شركة "غوغل" بدفع تعويضات قدرها 126 مليون يورو (نحو 144 مليون دولار) لعدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها صحيفة "لو فيغارو" ومجموعة "بريزما"، بعد إدانتها بممارسات احتكارية ومخالفة قواعد المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية.

وجاء الحكم وفق ما أفاد به مصدر مطلع على القضية لوكالة الصحافة الفرنسية، مؤكدا بذلك ما نشرته منصة "مايند ميديا" المتخصصة.

وبحسب تفاصيل الحكم الصادر عن محكمة الأنشطة الاقتصادية في باريس، حصلت مجموعة "بريزما ميديا" على تعويض قدره 61 مليون يورو (نحو 70 مليون دولار)، فيما مُنحت صحيفة "لو فيغارو" 26 مليون يورو (نحو 30 مليون دولار)، ومجموعة "ليزيكو-لو باريزيان" 11.5 مليون يورو (نحو 13 مليون دولار)، بينما حصلت منصة الفيديو "ديلي موشن" على 27.5 مليون يورو (نحو 31 مليون دولار).

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، كانت هذه الجهات قد طالبت في البداية بتعويضات إجمالية قدرها 570 مليون يورو (نحو 650 مليون دولار).

وأضافت الوكالة أن الشركة الأمريكية العملاقة لم تحسم أمرها بعد بشأن استئناف هذه الأحكام الأربعة، بحسب ما أوضح الناطق باسمها.

وقال الناطق باسم غوغل "نرفض قرارات المحكمة. فمطالب التعويض هذه تستند إلى تفسيرات خاطئة لقطاع تكنولوجيا الإعلانات، وهو قطاع يتميز بمنافسة شديدة ويتطور بوتيرة متسارعة".

ونقلت منصة "مايند ميديا" عن الرئيس التنفيذي لمجموعة "لو فيغارو"، مارك فوييه، قوله "إنه مع الأحكام السابقة الصادرة لصالح روسيل وليكيب وإم 6، باتت هناك الآن سابقة قضائية في هذا الملف".

وتُعد غوغل واحدة من أكبر شركات الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالإنترنت، ولا سيما في مجالات البحث المعلوماتي والبريد الإلكتروني والإعلانات الرقمية، في حين ارتبط اسمها بأشهر محركات البحث عالميا، مما جعلها من بين أقوى العلامات التجارية في العالم.