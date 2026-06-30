قتيلان من الحرس الثوري بهجوم غربي إيران

قُتل فردان من الحرس الثوري الإيراني وأُصيب اثنان آخران، مساء الاثنين، بهجوم مسلح وقع في مقاطعة باوه بمحافظة كرمانشاه غربي إيران.

وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في كرمانشاه أن الهجوم وقع خلال "عمل إرهابي وغادر" استهدف أفرادا محليين من الحرس في مقاطعة باوه الحدودية.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أطلق مهاجمون النار عند مدخل منزل مساء الاثنين، في حين لا تزال الجهات المختصة تتابع تفاصيل الحادث وإجراءات تحديد هوية منفذيه.

وأعلن الحرس الثوري في كرمانشاه أن القتيلين هما برهان كريساني وخالد خالدي نيا.

وتقع مقاطعة باوه الحدودية على بُعد نحو 125 كيلومترا شمال غربي محافظة كرمانشاه، ويبلغ عدد سكانها نحو 67 ألف نسمة.