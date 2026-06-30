عشرات المسيّرات تستهدف موسكو وزيلينسكي يسخر من "عقدة دونباس"

أعلنت روسيا اعتراض 46 طائرة مسيرة أطلقت باتجاه العاصمة موسكو، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، بينما أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 10 أشخاص في هجمات روسية أمس الاثنين، في حين سخِر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من إخفاق روسيا في بسط السيطرة على إقليم دونباس.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين -في منشورات على تليغرام- إن الدفاعات الجوية تصدت لتسع موجات من المسيّرات ودمرتها أثناء توجهها إلى العاصمة الروسية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار على الفور.

وأوضح سوبيانين أن فرق الإنقاذ انتشرت في المناطق التي سقط فيها حطام المسيّرات من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 10 أشخاص في هجمات روسية -أمس الاثنين- على دنيبرو وزاباروجيا وخاركيف.

ففي مدينة دنيبرو جنوب شرق أوكرانيا، قُتل 6 أشخاص وأصيب 29 آخرون في هجوم بالصواريخ، وفقا لما أعلنه حاكم المقاطعة دنيبروبتروفسك أولكسندر هانزا في منشور على تلغرام.

ونشر هانزا صورة تظهر فيها حافلة ركاب صغيرة دُمرت نوافذها الخلفية ومبنى نوافذه محطمة، ‌وصورة أخرى غير واضحة لجثة ملقاة بجوار درج.

وفي زاباروجيا، أفاد مسؤولون بأن هجوما روسياً بطائرات مسيرة استهدف حافلة ركاب صغيرة، مما أسفر عن مقتل رجلين وامرأة وإصابة 8 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

أما في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، فقد أعلن مسؤولون أن قنبلة انزلاقية استهدفت المدينة، مما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 23 عاما وإصابة 10 أشخاص.

رسائل زيلينسكي

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -في كلمة مصورة- إن الكرملين وضع 15 موعدا لبسط السيطرة على إقليم دونباس شرقي أوكرانيا خلال أكثر من 4 سنوات وأرجأها.

وأضاف "لا تزال القيادة السياسية الروسية مهووسة بمنطقة دونباس. وإذا لم تنه روسيا الحرب، فسيتعين عليها تأجيل ذلك الموعد النهائي مرة أخرى".

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وتسيطر القوات الروسية حاليا على معظم أراضي إقليم دونباس الذي يضم مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، لكنها لم تنجح بعد في بسط سيطرتها الكاملة على الإقليم.

وجاءت تصريحات زيلينسكي في أعقاب رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وُصف بأنه عرض من كييف لوقف الضربات بعيدة المدى وتهدئة القتال.

وقال الرئيس الأوكراني إن حديث بوتين يُظهر أنه منفصل عن هموم الشعب الروسي، الذي يواجه طوابير أمام محطات الوقود بسبب الضربات الأوكرانية على المنشآت النفطية.

وتابع قائلا: "حتى دولة منتجة للنفط -ومحطة وقود كما يُطلق عليها- تواجه الآن أزمات وقود".

وأسفرت الحرب الروسية في أوكرانيا -التي تستمر للعام الخامس- عن مقتل عشرات الآلاف. وشنت كييف -في الآونة الأخيرة- سلسلة هجمات في العمق الروسي استهدفت منشآت نفطية، مما أدى إلى نقص في إمدادات الوقود.