أخبار|أوكرانيا

قتلى بهجمات على 3 مدن أوكرانية وزيلينسكي يسخر من "مواعيد موسكو"

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epa13072056 A handout still image taken from a video made available by the Russian Defence Ministry press-service on 29 June 2026 shows Russian servicemen firing the 152 mm gun-howitzer D-20 at an undisclosed location in Ukraine. EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALESHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
جنود روس على إحدى جبهات القتال في أوكرانيا (الأوروبية)
Published On 30/6/2026

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 10 أشخاص في هجمات روسية على دنيبرو وزاباروجيا وخاركيف -أمس الاثنين- في حين سخِر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من إخفاق روسيا في بسط السيطرة على إقليم دونباس.

وفي مدينة دنيبرو جنوب شرق أوكرانيا، قُتل 6 أشخاص وأصيب 29 آخرون في هجوم بالصواريخ، وفقا لما أعلنه حاكم المقاطعة دنيبروبتروفسك أولكسندر هانزا في منشور على تلغرام.

ونشر هانزا صورة تظهر فيها حافلة ركاب صغيرة دُمرت نوافذها الخلفية ومبنى نوافذه محطمة، ‌وصورة أخرى غير واضحة لجثة ملقاة بجوار درج.

epa13072969 Ukrainian experts work at the site of a Russian glide bomb strike in Kharkiv, northeastern Ukraine, 29 June 2026, amid the Russian invasion. At least one person was killed and 12 others injured after Russian strikes hit the city, according to reports from the State Emergency Service of Ukraine. EPA/SERGEY KOZLOV
موقع سقوط قنبلة انزلاقية في خاركيف (الأوروبية)

وفي زاباروجيا، أفاد مسؤولون بأن هجوما روسياً بطائرات مسيرة استهدف حافلة ركاب صغيرة، مما أسفر عن مقتل رجلين وامرأة وإصابة 8 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 7 سنوات.

أما في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، فقد أعلن مسؤولون أن قنبلة انزلاقية استهدفت المدينة، مما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 23 عاما وإصابة 10 أشخاص.

رسائل زيلينسكي

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -في كلمة مصورة- إن الكرملين وضع 15 موعدا لبسط السيطرة على إقليم دونباس شرقي أوكرانيا خلال أكثر من 4 سنوات وأرجأها.

وجاءت تصريحات زيلينسكي في أعقاب رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وُصف بأنه عرض من كييف لوقف الضربات بعيدة المدى وتهدئة القتال.

وقال الرئيس الأوكراني إن حديث بوتين يُظهر أنه منفصل عن أحوال الشعب الروسي، الذي يواجه طوابير أمام محطات الوقود بسبب الضربات الأوكرانية على المنشآت النفطية.

EVIAN-LES-BAINS, FRANCE - JUNE 16: Ukrainian President Volodymyr Zelensky during a meeting with British Prime Minister Keir Starmer on the sidelines of the G7 summit on June 16, 2026 in Evian-les-Bains, France. Leaders from the Group of 7 (G7) countries convened in Evian, France, near the Swiss border, for their annual summit to discuss challenges to peace and security for Ukraine and Europe, the situation in the Middle East, and other geopolitical issues. (Photo by Isabel Infantes - Pool/Getty Images)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (غيتي-أرشيف)

وتابع قائلا: "حتى دولة منتجة للنفط -ومحطة وقود كما يُطلق عليها- تواجه الآن أزمات وقود".

وأسفرت الحرب الروسية في أوكرانيا -التي تستمر للعام الخامس- عن مقتل عشرات الآلاف. وشنت كييف -في الآونة الأخيرة- سلسلة هجمات في العمق الروسي استهدفت منشآت نفطية، مما أدى إلى نقص في إمدادات الوقود.

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المصدر: وكالات

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