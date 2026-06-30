شهيد برصاص الاحتلال وعمليات نسف وقصف في قطاع غزة

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، جنوب مدينة غزة، فيما واصل جيش الاحتلال عمليات نسف مبان ومنشآت داخل مناطق يحتلها شمالي قطاع غزة وجنوبه.

وقال مصدر في المستشفى المعمداني بغزة للجزيرة إن شهيدا سقط بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع صلاح الدين جنوبي مدينة غزة.

كما أفادت مصادر محلية وشهود لوكالة الأناضول بأن جيش الاحتلال نفذ 3 عمليات نسف ضخمة لما تبقى من منازل ومنشآت شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وتزامنت عمليات النسف مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية في محيط المنطقة، إلى جانب قصف مدفعي استهدف مناطق شمال غربي مدينة رفح.

في الأثناء، أفادت الأناضول، نقلا عن شهود، بسماع صوت انفجار هائل بفعل عملية نسف نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مفترق السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي حيي التفاح والشجاعية، فيما سُمعت أصوات انفجارات داخل مناطق سيطرة الجيش، وفق السكان المحليين.

تمدد الاحتلال

وفي الأسابيع الماضية، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق سيطرته في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، عبر إزاحة المكعبات الأسمنتية التي ترمز إلى "الخط الأصفر" غربا، مما أدى إلى اتساع نطاق المناطق المحظورة ودفع مزيد من السكان إلى النزوح.

ويتمركز جيش الاحتلال على امتداد ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المناطق القريبة منه، فيما تسيطر على أكثر من 70% من مساحة القطاع.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 8 شهداء و26 مصابا.

كما أسفرت الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة عن استشهاد 1053 فلسطينيا وإصابة 3406، معظمهم من الأطفال والنساء.

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ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد ما يزيد على 73 ألف فلسطيني، فيما أُصيب ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية المدنية.