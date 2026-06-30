بريطانيا تعتزم تحديث جيشها

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن خطة طال انتظارها لتحديث القوات المسلحة وتجهيزها لمواجهة التحديات المستقبلية ستُبقي بريطانيا "آمنة ومحصنة لسنوات طويلة"، معلنا أنه سيتم نشرها اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر إصدار خطة الاستثمار الدفاعي العام الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب خلافات داخل الحكومة بشأن حجم التمويل اللازم لتطوير القوات المسلحة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

واستقال وزير الدفاع السابق جون هيلي احتجاجا على الخطة، معتبرا أنها لا توفر التمويل الكافي لتمكين المملكة المتحدة من تحديث قواتها المسلحة والاستعداد للتهديدات المستقبلية.

وحذّر هيلي من أن الخطة قد لا تفي بالتزامات بريطانيا تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي ألزم الدول الأعضاء برفع الإنفاق الدفاعي الأساسي إلى 3.5% من الناتج الاقتصادي الوطني بحلول عام 2035.

الطائرات المسيّرة

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنه في ظل قيادة وزير الدفاع الجديد دان جارفيس ستركز الخطة على تعزيز استخدام المملكة المتحدة للطائرات المسيّرة والأسلحة ذاتية التشغيل، بدعم استثمار يبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني (6.63 مليارات دولار).

وأفادت تقارير بأن الوزير جارفيس نجح في تأمين تمويل إضافي للخطة، ليرتفع إجمالي مخصصاتها إلى نحو 14.5 مليار جنيه إسترليني مقارنة بـ13.5 مليار جنيه كانت معروضة على هيلي، لكنه لا يزال أقل من مبلغ 28 مليار جنيه الذي قال مسؤولون إنه ضروري.

ومن المقرر أن يوضح ستارمر -في خطاب رئيسي يلقيه اليوم الثلاثاء داخل إحدى شركات الصناعات الدفاعية- كيف ستساهم الخطة في تسريع تطوير قدرات بريطانيا في مجال الطائرات المسيرة، في ظل الاستخدام الواسع لهذه التقنيات في الحروب، بما في ذلك في أوكرانيا وإيران.