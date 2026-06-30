الاستخبارات الأمريكية: اخترقنا أجواء إيران بتكنولوجيا حصرية لا يمتلكها أحد

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون راتكليف، إن الدولة القادرة على تسخير التفوق التكنولوجي ستكون الأقدر على رسم ملامح مستقبل العالم، مؤكدا أن القوات الأمريكية تمكنت من اختراق الأجواء الإيرانية باستخدام تقنيات حصرية لا تمتلكها أي دولة أخرى، على حد قوله.

وقدم راتكليف، خلال كلمة في قمة للتكنولوجيا اليوم الثلاثاء، صورة نادرة عن العمود الفقري الاستخباراتي وراء العمليات الأمريكية الأخيرة في إيران وفنزويلا.

وقال راتكليف إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وفرت صورة استخباراتية دقيقة وخالية من الأخطاء، كانت حاسمة خلال عملية "مطرقة منتصف الليل" في يونيو/حزيران الماضي.

وأشار إلى أن تلك المعلومات مكنت أكثر من 120 طائرة أمريكية من اختراق الأجواء الإيرانية وتنفيذ ضربات دقيقة استهدفت منشآت نووية، قبل أن تتمكن إيران من رصد العملية أو الرد عليها.

وأضاف "ومجددا، قبل شهرين فقط لعبت الوكالة مرة أخرى دورا محوريا خلال عملية الغضب الملحمي عندما أنقذت طاقم طائرة هجومية من طراز إف-15 أُسقطت في إيران".

وتابع المسؤول الأمريكي البارز: "أطلقنا عملية بحث قال عنها الرئيس دونالد ترمب إنها تعادل البحث عن إبرة في كومة قش".

وقال راتكليف "العملية حيرت الإيرانيين، ورغم محاولاتهم إيقافنا وامتلاكهم أفضلية العمل على أرضهم، فإن نجاح العملية استند إلى الابتكار والإبداع والخبرة التكنولوجية التي نمتلكها، وفي النهاية كانت عملية بحث مدعومة بالتكنولوجيا، ولم يكن بوسع أي جهة سوى وكالة الاستخبارات المركزية تنفيذها بنجاح، وهو ما فعلناه بالفعل".

وتشير عملية "مطرقة منتصف الليل" إلى الهجوم الأمريكي المفاجئ الذي نفذته واشنطن في يونيو/حزيران 2025 واستهدفت خلاله البنية النووية لإيران باستخدام 7 قاذفات شبح من طراز "بي 2″، عبر قصف المنشآت النووية الرئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان.

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وفي 28 فبراير/شباط الماضي، أصدر ترمب أوامره بتنفيذ عملية أُطلق عليها اسم "الغضب الملحمي"، بدأت صباح ذلك اليوم بقصف أهداف واسعة داخل إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين.