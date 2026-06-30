اكتمال أعضاء "مجلس الشعب" الأول في سوريا الجديدة

أعلن "مجلس الشعب السوري" أن الإعلان عن قائمة الرئيس أحمد الشرع، المتضمنة 70 اسما، وهم ثلث أعضاء المجلس، سيكون غدا الأربعاء 1 يوليو/تموز 2026، وبهذا يكتمل أول برلمان سوري بعد سقوط نظام الأسد.

وجاء الإعلان بعد نحو عام من صدور المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، الذي كلّف "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب" بالإشراف على تشكيل هيئات ناخبة فرعية تنتخب ثلثي أعضاء المجلس (140 عضوا)، على أن يُعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (70 عضوا)، وذلك وفقا للمادة 24 من الإعلان الدستوري.

ونصّ المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضوا في مرحلته الأولى، موزعين حسب السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين.

توسعة في المقاعد

وفي 20 أغسطس/آب 2025، أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم 143 لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، حيث نص الفصل الثاني على أن المجموع الكلي لعدد الأعضاء هو 210 أعضاء، يُنتخب الثلثان منهم وفق أحكام المرسوم، وتتوزع المقاعد بحسب التوزع السكاني لكل محافظة، في حين يعين الرئيس ثلث الأعضاء.

كما حدد المرسوم أن الدوائر الانتخابية تتشكل على مستوى المناطق الإدارية، وتقوم الهيئات الناخبة في جميع الدوائر بانتخاب ثلثي الأعضاء، على أن يقتصر حق الترشح على أعضاء الهيئات الناخبة نفسها.

تعثر واستكمال

وشهد مسار تشكيل مجلس الشعب تعثرا في انعقاد الجلسة الأولى، نتيجة غياب إمكانية إجراء انتخابات في المحافظات الشرقية من سوريا التي كانت تخضع سابقا لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بالإضافة إلى "التحديات الأمنية" في محافظة السويداء، حيث كانت ثلاثة مقاعد مخصصة للمحافظة، وفق المرسوم 66، إلا أنها ما تزال شاغرة.

وبعد التطورات الميدانية والتفاهمات مع "قسد" وإجراء انتخابات في مناطق شمال شرقي سوريا، نجحت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في اختيار 4 أعضاء عن محافظة الرقة في 18 مارس/آذار الماضي، واختيار 9 أعضاء عن محافظة الحسكة وعضوين عن مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب، وذلك في 25 مايو/أيار الماضي، وفق ما أعلنته اللجنة.

ماذا عن الجلسة الأولى؟

وتقول المادة 26 من الإعلان الدستوري، إن مجلس الشعب يتولى "السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة"، محددة ولاية المجلس بـ 30 شهرا قابلة للتجديد.

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وتوضح المادة 28 آليات عمل المجلس الجديد، بأن ينتخب "في أول اجتماع له رئيسا ونائبين وأمينا للسر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، ويرأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سنا".