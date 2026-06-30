اعتقال أمريكي في إسرائيل بتهمة التجسس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، باعتقال مواطن أمريكي في إسرائيل قبل أسابيع، بتهمة التجسس لصالح إيران وتصوير مناطق حساسة مقابل أموال.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بيان للشرطة الإسرائيلية قولها إن أجهزة الأمن اعتقلت مواطنا أمريكيا مقيما في إسرائيل مطلع الشهر الجاري، للاشتباه في تجسسه لصالح إيران.

وذكر البيان أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما يخضع للتحقيق بشبهة التواصل مع عميل أجنبي وتعريض أمن الدولة للخطر، دون الكشف عن هويته.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن تفاصيل التحقيق، أن الشاب نفّذ لصالح جهات استخبارات إيرانية مهام مختلفة، شملت "توثيق وتصوير مواقع حساسة".

وحسب التحقيق، تلقى المشتبه به مبالغ مالية تراوحت بين عشرات ومئات الدولارات مقابل تنفيذ كل مهمة.

وقالت الشرطة إنها احتجزت الرجل يوم 9 يونيو/حزيران الجاري بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك"، بعد بلاغات من أجهزة أمن دولية. ولم يتم الكشف عن وكالات الاستخبارات الأجنبية المشاركة.

ليست المرة الأولى

ونقلت الصحيفة عن ضابط التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية عميحاي بنتا قوله: "خلال الأشهر الأخيرة، كُشف عن عدد من المتهمين بالتجسس لصالح العدو، ونفذ بعضهم هذه الأفعال خلال فترة الحرب، وبذلك ساعدوا العدو على تنفيذ مخططاته داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "سنواصل، بالتعاون مع جهاز الشاباك، رصد وكشف مثل هذه الجرائم، واعتقال وتقديم كل من يمسّ ويعرّض أمن الدولة والمواطنين للخطر إلى العدالة".

وعلى مدى العامين الأخيرين، أعلنت إسرائيل اعتقال عدد من مواطنيها، بينهم جنود، بشبهة التجسس لصالح إيران مقابل مبالغ مالية، وفق "يديعوت أحرونوت".

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، اندلعت حرب بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، قبل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان، ثم توقيع "مذكرة تفاهم" بين واشنطن وطهران في 17 يونيو/حزيران الجاري.

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وخلال الحرب، أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت مناطق واسعة داخل إسرائيل، وسقط عدد منها على أهداف حيوية، وسط تعتيم إعلامي ورقابة مشددة فرضتها السلطات الإسرائيلية على نشر حجم الخسائر.