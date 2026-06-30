قطر: الاجتماعات الفنية لم تتوقف وتحويل الأموال الإيرانية مرتبط بالمفاوضات

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، أن المبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، مؤكدا أنه لن ليس هناك اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الوفدين الأمريكي والإيراني المتواجدين في قطر.

وقال الأنصاري، في مؤتمر صحفي، إن ويتكوف وكوشنر لن يجتمعا مباشرة في الدوحة مع المسؤولين الإيرانيين، مشيرا إلى أن الاجتماعات الفنية بين واشنطن وطهران لم تتوقف، وأن الوسطاء يعملون على تسهيلها.

وأضاف أن التركيز الآن هو عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما قبل الحرب، مؤكدا أنه تم استخدام خط اتصال مباشر خاص بخفض التصعيد بمضيق هرمز لاحتواء المواجهات الأخيرة، في إشارة إلى الضربات المتبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية.

وأوضح المتحدث بامس الخارجية القطرية أنه لم يتم تحويل أموال إيران المجمدة البالغة 6 مليارات دولار إلى طهران حتى الآن، وأشار إلى أن ذلك سيتم التوافق عليه بين الطرفين الأمريكي والإيراني، قائلا إن مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت في وقت سابق إن المبعوثيْن الأمريكييْن سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن فريقا أمريكيا يستعد للسفر إلى الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات ستُعقد اليوم، مضيفا أن هذه المحادثات قد تكون مهمة.

وفي طهران، قالت وزارة الخارجية الإيرانية مساء أمس إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مؤكدة أنه لن تُعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة.

حرية الملاحة

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الأولوية في قطر هي سلامة المرور عبر مضيق هرمز وإزالة الألغام منه.

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وأضاف أن حرية الملاحة حق مكفول لجميع دول الخليج، مشددا على أنه لا يمكن قبول إغلاق مضيق هرمز أو تهديد سلامته.

وتابع المتحدث القطري إن مضيق هرمز وآلية فتحه وعودة الملاحة فيه ملفات في غاية الأهمية.

كما قال المتحدث القطري إن بلاده تنسق مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز والعبور الآمن للسفن فيه، مثمنا المشاركة الفرنسية في تطهير المضيق من الألغام.

ولعبت قطر دورا وٌصف بالحاسم في التوصل إلى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وأشادت الولايات المتحدة وإيران، وكذلك باكستان التي قادت الوساطة في البداية، بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها الدوحة وأفضت إلى التفاهمات التي قد تفضي إلى اتفاق دائم لوقف الحرب.