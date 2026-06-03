7 قتلى بهجوم أوكراني على دونيتسك وقصف متبادل بعشرات المسيّرات

أعلنت السلطات الموالية لموسكو في منطقة دونيتسك، شرقي أوكرانيا، مقتل 7 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، في هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف -اليوم الأربعاء- حافلة ركاب.

وقال دينيس بوشيلين، المعيّن من قبل الكرملين رئيسا للإدارة المحلية، إن المسيّرة أصابت حافلة كانت تسير على خط موسكو/سيمفيروبول قرب مدينة ييناكييفو، مشيرا إلى أن الضحايا جميعهم من المدنيين، وأن المصابين يتلقون العلاج اللازم، وحالاتهم متفاوتة الخطورة.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح قضية جنائية في الواقعة، ووصفتها بأنها "هجوم إرهابي"، وفق ما نقلته وكالة تاس عن المتحدثة باسم اللجنة سفيتلانا بيترينكو.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من غارات روسية واسعة بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت العاصمة كييف، قالت موسكو إنها جاءت ردا على ضربة سابقة أوقعت قتلى في سكن طلابي في لوغانسك الخاضعة لسيطرتها.

وفي المقابل، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال شن هجمات روسية جديدة ووشيكة.

إسقاط مئات المسيّرات

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مئات المسيّرات الأوكرانية خلال الليل، بينها عشرات فوق منطقة لينينغراد شمال غربي البلاد، حيث أكد حاكم المنطقة ألكسندر دروزدينكو استمرار عمليات التصدي للهجمات، بالتزامن مع انطلاق منتدى اقتصادي بارز في سان بطرسبورغ.

وذكرت السلطات الروسية أن المجال الجوي شهد قيودا مؤقتة في مطار بولكوفو، بينما أفاد مسؤولون محليون بإسقاط مسيّرات كانت متجهة نحو موسكو وتضرر منشآت صناعية في مناطق أخرى.

وفي الجانب الأوكراني، أفادت السلطات المحلية بمقتل امرأة مسنة في هجوم روسي بمسيّرة في خيرسون جنوب البلاد، بينما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 189 مسيّرة روسية خلال الليل في مناطق متفرقة.

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وتصاعدت الاستهدافات المتبادلة بين الجانبين في الآونة الأخيرة لتطال البنية التحتية الحيوية، في وقت تسعى فيه كييف إلى تقويض عائدات الطاقة الروسية، فيما تواصل موسكو الضغط العسكري عبر هجمات واسعة النطاق.