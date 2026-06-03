50 وزيرا أفريقيا في سيول.. ما الذي تبحث عنه كوريا الجنوبية في القارة السمراء؟

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استضافت كوريا الجنوبية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين أول اجتماع وزاري مشترك مع دول القارة الأفريقية، إذ حضر وزراء خارجية ورؤساء وفود 50 دولة من أصل 54 عضوا في الاتحاد الأفريقي، فضلا عن ممثلين عن أربع منظمات إقليمية، في مقدمتها الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وانعقد الاجتماع تحت شعار "الشراكة من أجل الاستجابة المشتركة لتحديات العالم في عصر التحول"، وافتتحه وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون بالتأكيد على التحولات المتسارعة في النظام الدولي، ولا سيما اضطرابات سلاسل الإمداد وتصاعد المخاوف من الأمن الغذائي والطاقة.

وقال تشو هيون إن "عدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط والغموض المحيط بمضيق هرمز يجعلان الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية لأفريقيا أكثر وضوحا من أي وقت مضى"، مضيفا أن التعاون الوثيق بين سول والدول الأفريقية أصبح ضرورة ملحة.

ووصف الوزير الكوري أفريقيا بأنها قارة المستقبل، مستندا إلى ثلاثة عناصر: قوتها الديموغرافية المتمثلة في شبابها، وموقعها الإستراتيجي على مفترق الطرق البحرية بين المحيطين الأطلسي والهندي وخليج عدن، واحتياطياتها الضخمة من المعادن الحيوية.

وأولى الاجتماع أهمية قصوى لملف المعادن الحيوية المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، إذ اتفق المشاركون على تعزيز استقرار سلاسل إمداد هذه المعادن مع الحرص على رفع القيمة المضافة المحلية في الدول الأفريقية، مع الالتزام بمعايير بيئية ومعايير العمل والشفافية.

وتم الإعلان عن مواصلة التشاور بشأن عقد "حوار كوريا-أفريقيا الثاني للمعادن الحيوية"، في خطوة تعكس تحولا إستراتيجيا لافتا في توجهات سول نحو القارة، من نموذج المساعدات التنموية إلى نموذج الشراكة الاقتصادية المتبادلة.

ما بني في القمة الأولى

ويأتي هذا الاجتماع امتدادا لقمة كوريا-أفريقيا التي انعقدت عام 2024، حيث تعهدت سول بتمويل بقيمة 14 مليار دولار لدعم الشركات الكورية المستثمرة في القارة، ورفع مساهماتها في مساعدات التنمية الرسمية إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030. كما وقعت اتفاقيات لتعزيز التجارة والاستثمار مع ثماني دول أفريقية، وصفقات خاصة بالمعادن الإستراتيجية مع تنزانيا ومدغشقر.

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وعلى هامش الاجتماع الوزاري، أشار وزير خارجية غانا صامويل أوكودزيتو أبلاكوا، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي بالنيابة، إلى ضرورة الارتقاء بالعلاقات الكورية-الأفريقية إلى ما هو أبعد من التعاون التنموي التقليدي نحو شراكة اقتصادية أعمق.

قمة ثانية في الأفق

وقد أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ رغبته في تنظيم قمة كوريا-أفريقيا الثانية بحلول عام 2029، وهو ما يعكس توجها نحو تأسيس إطار دوري للتعاون مع القارة على غرار النماذج التي أرستها قوى أخرى كالصين والاتحاد الأوروبي وروسيا. وقد التقى الرئيس الكوري على هامش الاجتماع بأكثر من عشرين وفدا وزاريا أفريقيا.

وشدد المجتمعون في منتدى كوريا-أفريقيا للأعمال، الذي ضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وخبراء، على ضرورة ترجمة الزخم الدبلوماسي إلى شراكات تجارية واستثمارية ملموسة، في ظل اهتمام دولي متنام بالقارة، وذلك عبر الاستفادة من أسواقها الاستهلاكية المتوسعة ومخزونها من المعادن الإستراتيجية.