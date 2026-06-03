قتلى في غارات على لبنان تزامنا مع المفاوضات المباشرة بواشنطن

واصلت إسرائيل قصفها لأنحاء مختلفة من لبنان موازاة مع انطلاق اليوم الثاني من جولة مباحثات جديدة بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية، في وقت أعرب فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تسفر المحادثات عن خطة عمل لوقف إطلاق النار في لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن 4 سوريين قُتلوا في بلدة حبوش بقضاء النبطية، جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية، في حين أسفرت غارة استهدفت طريق المعمورة/ الحوش بمدينة صور عن مقتل فلسطينيين اثنين.

كما قُتل مسعفان وأصيب ثالث بجروح بالغة جراء غارة في شحور قرب صور جنوبي لبنان، طالت سيارة إسعاف بحسب الوزارة.

وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن غارات إسرائيلية بطائرات مسيرة استهدفت ما لا يقل عن 10 ‌‌مركبات، اليوم الأربعاء، بينها سيارة على الطريق الساحلي الرئيس في منطقة خلدة، على بعد بضعة كيلومترات إلى الجنوب من بيروت، ما أسفر عن إصابة شخصين.

بدوره، أعلن الجيش اللبناني مقتل جندي في غارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق النبطية كفرتبنيت.

وتأتي هذه الهجمات بعد تصعيد كبير في القصف الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، تزامنا مع تنفيذ القوات الإسرائيلية أعمق توغل بري لها داخل لبنان منذ انسحابها عام 2000.

كما تأتي الخروقات الإسرائيلية عقب إعلان ترمب مساء الاثنين الماضي أنه تم الاتفاق على تهدئة بين حزب الله وإسرائيل، مؤكدا أنه أوقف هجوما إسرائيليا وشيكا على بيروت.

ولتبرير هذه الخروقات شددت إسرائيل، أمس الثلاثاء، على "معادلة جديدة" تقضي بأن تضرب ضاحية بيروت الجنوبية إن هاجم حزب الله مناطقها الشمالية، مؤكدة أن الولايات المتحدة أيدت هذا المقترح.

من جانب آخر، أعلن "حزب الله" في بيانين منفصلين، اليوم الأربعاء، أن عناصره استهدفوا تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة البياضة وفي بلدة العديسة في جنوب لبنان، ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار.

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سياسيا، يعقد دبلوماسيون لبنانيون وإسرائيليون، اليوم الأربعاء، محادثات مباشرة في واشنطن لليوم الثاني، في جولة هي الرابعة منذ اندلاع الحرب في الثاني من مارس/آذار.

وبدأت أحدث جولة من المحادثات، أمس الثلاثاء، بهدف إنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله في ‌‌لبنان والتوصل إلى سلام دائم.

وقد أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن تسفر هذه المباحثات عن خطة عمل بشأن الأمن في لبنان.

وقال روبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "نأمل أن نتمكن اليوم من صياغة بيان مشترك حول خطة عمل، وحول مسار نحو تحقيق الأمن في هذا البلد، يكون مستقلا عن حزب الله وعن نفوذه الضار".

وكان روبيو أعلن، أمس الثلاثاء، خلال جلسة استماع أخرى في مجلس الشيوخ أنه كان بإمكان إسرائيل ولبنان إبرام اتفاق سلام "بدءا من الغد" لولا عقبة حزب الله.

في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يشاركه هدف تجريد حزب الله من سلاحه وجعل لبنان منزوع السلاح "تمهيدا لتحقيق سلام بين البلدين".

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية "إذا أردنا إنقاذ لبنان، وإذا أردنا التوصل إلى سلام بين لبنان وإسرائيل، وهذا ما أريده، فعلينا تجريد حزب الله من ترسانته وجعل لبنان منزوع السلاح".

وأضاف "أعلم أن هذا هدف مشترك بيني وبين الرئيس ترمب، وهذا ما يتعين علينا القيام به"، معتبرا أن حزب الله "يضع كل المواطنين اللبنانيين تحت تهديد السلاح".

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب اللبناني في خرق لوقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، بينما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلومترات من الحدود الجنوبية.

وتطالب إيران بوقف إطلاق النار في لبنان ضمن أي اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وألمحت في الآونة الأخيرة إلى إمكانية تدخلها المباشر لدعم حزب الله إذا واصلت إسرائيل الهجمات أو صعدتها في لبنان.