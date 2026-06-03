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ناشطون لروبيو: أنت مجرم حرب يجب أن يُحاكَم في لاهاي

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WASHINGTON, DC - JUNE 03: U.S. Secretary of State Marco Rubio arrives to testify during a House Committee on Foreign Affairs hearing in the Rayburn House Office Building on June 03, 2026 in Washington, DC. The hearing was held to examine the State Department's budget request for fiscal year 2027. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يدلي بشهادته خلال جلسة استماع لبحث طلب ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية 2027 (الفرنسية)
Published On 3/6/2026

لاحق ناشطون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبيل مشاركته في جلسة مخصصة لمناقشة مشروع موازنة وزارة الخارجية لعام 2027.

وأظهر فيديو نُشر في منصات التواصل الاجتماعي روبيو والنشطاء يلاحقونه ويتهمونه بكونه "مجرم حرب "، ويقولون إنه ينبغي أن "يدخل السجن" و"يُحاكَم في لاهاي" (المحكمة الجنائية الدولية).

ومن ضمن الكلمات التي وُجّهت إلى وزير الخارجية الأمريكي قول أحد الناشطين "عار عليك، سواء كان الأمر يتعلق بكوبا أو لبنان"، وقال آخر "ارفعوا أيديكم عن كوبا".

وقال أحدهم "يجب أن تشعر بالاشمئزاز من نفسك، وكل من يتعاونون معك مثيرون للاشمئزاز، وما تفعله بالشعب الأمريكي غير مقبول".

ويواجه روبيو -ذو الأصول الكوبية- والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب انتقادات واسعة تتعلق بملفات فلسطين، ولا سيما الدعم المطلق الذي تمنحه الولايات المتحدة لإسرائيل في إبادتها بغزة والضفة الغربية ولبنان، إضافة إلى الحرب على إيران وفنزويلا وكوبا.

المصدر: الجزيرة

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