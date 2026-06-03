ناشطون لروبيو: أنت مجرم حرب يجب أن يُحاكَم في لاهاي

لاحق ناشطون وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبيل مشاركته في جلسة مخصصة لمناقشة مشروع موازنة وزارة الخارجية لعام 2027.

وأظهر فيديو نُشر في منصات التواصل الاجتماعي روبيو والنشطاء يلاحقونه ويتهمونه بكونه "مجرم حرب "، ويقولون إنه ينبغي أن "يدخل السجن" و"يُحاكَم في لاهاي" (المحكمة الجنائية الدولية).

ومن ضمن الكلمات التي وُجّهت إلى وزير الخارجية الأمريكي قول أحد الناشطين "عار عليك، سواء كان الأمر يتعلق بكوبا أو لبنان"، وقال آخر "ارفعوا أيديكم عن كوبا".

وقال أحدهم "يجب أن تشعر بالاشمئزاز من نفسك، وكل من يتعاونون معك مثيرون للاشمئزاز، وما تفعله بالشعب الأمريكي غير مقبول".

ويواجه روبيو -ذو الأصول الكوبية- والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب انتقادات واسعة تتعلق بملفات فلسطين، ولا سيما الدعم المطلق الذي تمنحه الولايات المتحدة لإسرائيل في إبادتها بغزة والضفة الغربية ولبنان، إضافة إلى الحرب على إيران وفنزويلا وكوبا.