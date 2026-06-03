كيف كانت حركة العبور في هرمز خلال 3 أشهر من الحرب؟

لا تزال حركة العبور في مضيق هرمز معطلة بنحو 92% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل 3 أشهر، وذلك على الرغم من الهدنة المتواصلة منذ شهرين.

فقد كان المضيق يسهم في عبور ما يصل إلى 20 مليون برميل نفط يوميا قبل الحرب، لكن هذا العدد تراجع إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميا، وفق وحدة تحليل البيانات في قناة الجزيرة.

وانعكس هذا التراجع سلبا على أسعار النفط العالمية التي صعدت بنحو 27% عما كانت عليه قبل الحرب. وكذلك الغاز الطبيعي المسال الذي لم يكن بمنأى عن هذه التداعيات.

فحسب تقرير أعده عبد الله سكر لقناة الجزيرة، تراجعت كميات الغاز الطبيعي المسال التي عبرت هرمز خلال الشهور الثلاثة الماضية بنسبة 93% إلى أقل من 600 ألف طن شهريا مقارنة بأكثر من 8 ملايين طن شهريا، كانت تعبر قبل الحرب وتعادل 20% من الإنتاج العالمي.

كما زادت أسعار الطعام والكهرباء وسلاسل الإمداد – بسبب انحسار حركة العبور بالمضيق – بمقدار 143% في قارة آسيا، حسب بيانات وكالة رويترز.

سفن عبرت المضيق

وتفيد تحليلات الجزيرة بأن 825 ناقلة عبرت المضيق منذ اندلاع الحرب، وذلك على النحو التالي:

299 منها دخلت الخليج.

526 خرجت منه، بينها 115 سفينة عبرت فارغة.

وتوزعت حمولات هذه السفن على النحو التالي:

203 ناقلات نفط.

81 ناقلة غاز مسال.

53 ناقلة مشتقات نفطية.

74 ناقلة منتجات مختلفة.

ولم تضرب أزمة هرمز أسواق الطاقة وحدها، لكنها وصلت أيضا إلى قطاع الزراعة الذي كان يعتمد عليه في عبور 1.54 مليون طن من الأسمدة شهريا، قبل أن تتراجع بنحو 75% إلى 380 ألف طن شهريا، وفق بيانات الاتحاد الدولي للأسمدة.

ومن بين 526 سفينة عبرت المضيق خلال الحرب، سلكت 62 منها الممر الدولي، فيما اتخذت 464 سفينة ممرات أخرى.