كوريا الشمالية تغضب لأجل جارتها الجنوبية وتنتقد واشنطن

انتقدت كوريا الشمالية بشدة تصريحات أدلى بها قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، كزافييه برونسون، وصف فيها سول بـ"الخنجر في قلب آسيا"، معتبرة أنها تكشف بوضوح عن إستراتيجية واشنطن الرامية إلى احتواء الصين وتعزيز نفوذها العسكري في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، عن المحلل كيم ميونغ تشول قوله إن هذه التصريحات تعكس "الوجه الحقيقي للولايات المتحدة كقوة تقود زعزعة الاستقرار وأخطر إمبراطورية حرب في العالم"، مشددا على أن واشنطن تسعى لاستخدام كوريا الجنوبية "أداة جيوسياسية رئيسية" ضمن مخططها الإقليمي.

وكان الجنرال كزافييه برونسون قد صرّح، في مقابلة صحفية، بأن موقع كوريا الجنوبية يمنحها أهمية إستراتيجية، قائلا إن "ما يراه الصينيون من ساحلهم الشرقي هو كوريا، الخنجر في قلب آسيا".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التكهنات بشأن مساع أمريكية لتوسيع دور قواتها المتمركزة في شبه الجزيرة الكورية، والتي يبلغ قوامها نحو 28 ألفا و500 جندي، بما يتجاوز مهمة الردع التقليدية لكوريا الشمالية ليشمل مواجهة النفوذ الصيني المتنامي.

وأشار كيم، المقيم في اليابان والذي يُنظر إليه كأحد أبرز الأصوات غير الرسمية المدافعة عن بيونغ يانغ في الخارج، إلى أن واشنطن تسعى إلى إدماج سول ضمن منظومة احتواء إقليمي أوسع تستهدف الصين، الداعم الاقتصادي والدبلوماسي الرئيسي لكوريا الشمالية.

في المقابل، أفاد مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية بأنه يتابع عن كثب تداعيات هذه التصريحات، مؤكدا إجراء اتصالات "على مختلف المستويات" مع الجانب الأمريكي لبحث القضايا ذات الصلة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن سول أعربت عن قلقها من تداعيات التصريحات.

وعلى صعيد متصل، أدانت سفارة الصين في سول في وقت سابق تصريحات برونسون، معتبرة أنها "تجاوزت الخطوط الحمراء" وتنطوي على "عداء واستفزاز"، ومتسائلة عما إذا كانت تعكس موقفا رسميا لواشنطن.