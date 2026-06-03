أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة مقتل 6 أشخاص بغارتين من مسيّرتين إسرائيليتين على منطقة الحوش في قضاء صور، وسط غارات إسرائيلية متواصلة على بلدات عدة في الجنوب اللبناني.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي شنّ -فجر اليوم الأربعاء- قصفا مدفعيا على بلدة بلاط، ونفذ تفجيرين ببلدة دبين، في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

وتأتي هذه الهجمات وسط تصعيد ميداني متواصل، إذ أعلن حزب الله تنفيذ هجمات عدة بصواريخ ومسيّرات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في مناطق عدة جنوبي لبنان، بينها استهداف آلية عسكرية في محيط بلدة زوطر الشرقية.

كابوس الطائرات المسيّرة

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أزمة حقيقية يواجهها الجيش في التصدي لطائرات حزب الله المسيّرة، ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي اختبر أنظمة مختلفة لاعتراض الطائرات المسيّرة باستخدام طائرات مسيّرة، لكن لم تتجاوز نسبة نجاح أي منها 50%.

وقال المصدر: "هذا ليس خبرا سارا، لكنه أفضل من لا شيء، وسنواصل تحسينها عمليا، وسنتعلم من التجارب".

وكشف الموقع أنه تقرر توزيع نظام "الخنجر"، وهو نظام رؤية ذكي وفعّال مضاد للطائرات المسيّرة.

وأضاف أنه نُشِر عدد محدود من أنظمة الليزر المصغّرة، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع تدرس أيضا استخدام الليزر لإعماء الطائرات المسيّرة.

وأشار الموقع إلى أنه سيُسلَّم بعض الأنظمة قريبا، وأن بعضها سُلِّم بالفعل، بينما تدرس وزارة الدفاع استخدام تقنيات ليزر مخصصة لإعماء الطائرات، من خلال استعراض شبه يومي لوسائل بديلة.

قلق وإحباط في صفوف الجيش

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الثلاثاء، عن وجود قلق كبير وإحباط في الجيش الإسرائيلي بسبب تطور الطائرات المسيّرة التي يطلقها "حزب الله"، وقدرتها على الوصول ليلا إلى الجنود المتوغلين في جنوب لبنان.

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وأصبحت مسيّرات "حزب الله" في الآونة الأخيرة مصدر قلق لإسرائيل، ووصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، ودعا الجيش إلى إيجاد حل لها.

وأضافت الصحيفة أنه "في إطار الجهود المبذولة لمواجهة خطر الطائرات المسيّرة، قلّص الجيش بشكل كبير استخدامه للمعدات الهندسية الثقيلة، مثل الحفارات والجرافات، التي أصبحت أهدافا سهلة".

وأكدت أن "الجيش الإسرائيلي يواصل التحقيق في كيفية تمكّن طائرات حزب الله المسيّرة المزودة بتقنية الرؤية المحيطية من استهداف القوات في جنوبي لبنان ليلا للمرة الأولى خلال الأيام الماضية".