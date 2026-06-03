فاجعة في نيودلهي.. حريق يودي بحياة 21 شخصا

لقي 21 شخصا مصرعهم، بينهم 18 أجنبيا على الأقل، جراء حريق اندلع في فندق بالعاصمة الهندية نيودلهي اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت به الشرطة ووسائل إعلام، في إحدى أسوأ حوادث الحرائق بالعاصمة الهندية منذ عام 2022.

ووفق معلومات أولية أشارت إليها قناة "سي إن إن – نيوز18" والشرطة الهندية، فإن بين القتلى مواطنون من بنغلاديش ونيجيريا وموزمبيق وليبيريا، وقد جرى إنقاذ 40 شخصا ونقلهم إلى المستشفيات، وانتشلت فرق الإنقاذ أربع جثث.

ونشوب الحرائق أمر شائع في الهند، إذ إن السكان والمشرفون على تشييد المباني كثيرا ما يخالفون قوانين البناء ومعايير السلامة.

قفز من المبنى

وقال شهود إن عددا من الأشخاص قفزوا من المبنى المشتعل في منطقة مالفييا ناغار بجنوب نيودلهي هربًا من ألسنة النيران.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون شخصين يقفزان من طابق مرتفع من المبنى المشتعل ويتصاعد منه دخان كثيف.

وذكر سكان شاركوا في عمليات الإنقاذ الأولية أن الحريق اندلع في الطابقين الأرضي ‌والأول من المبنى المكون من أربعة طوابق، مما أدى إلى احتجاز من كانوا ‌في الطوابق العليا.

تعاز ومساعدات مالية

ووفقا لبيان صادر عن الشرطة، اندلع الحريق قبيل الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (3:30 فجرا بتوقيت غرينتش)، وأُرسلت ثماني سيارات إطفاء ‌إلى الفندق المنكوب، واستمرت عمليات الإطفاء حتى منتصف النهار تقريبا وفق ما ذكره شهود.

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق، لكن جيتندرا كومار، وهو مسؤول في الإدارة المحلية، قال للصحفيين "تشير التقارير إلى وجود مطعم يعمل في الطابق الأرضي من المبنى.. ومن المرجح أن يكون الحريق مرتبطا به".

وقدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه في الضحايا حسبما ذكر مكتبه في منشور عبر منصة إكس. وأضاف المكتب أن أسر القتلى ستحصل على 200 ألف روبية (2088 دولارا) مساعدة مالية.