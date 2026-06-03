ترامب يؤكد وصفه لنتنياهو بالجنون ويتوقع لقاء المرشد الإيراني

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الجنون المطبق" خلال اتصال هاتفي جمعهما، مع تشديده في الوقت ذاته على متانة التنسيق بينهما في ظل ظروف الحرب.

وقال ترمب، في مقابلة مع بودكاست "بود فورس وان" لصالح صحيفة "نيويورك بوست"، إنه أبدى استياءه من إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب مع لبنان، مضيفا أنه دعاه إلى وقف إطلاق النار.

لكنه شدد على أن الجانبين "يعملان معا بشكل ممتاز" ويتمتعان بـ"كيمياء عمل قوية" باعتبارهما "رئيسا ورئيس وزراء في زمن الحرب".

وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين بأن ترمب وجّه انتقادات لاذعة إلى نتنياهو خلال اتصال هاتفي وُصف بأنه "الأسوأ" بينهما، على خلفية التهديد الإسرائيلي بقصف العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف المصدر أن ترمب ادّعى أنه ساعد في إبقاء نتنياهو خارج السجن، حيث صرخ في إحدى اللحظات قائلا "أنت مجنون تماما. لولاي لكنت في السجن الآن. أنا من أنقذ عنقك".

"قد ألتقي بالمرشد"

وفي ما يتعلق بإيران، كشف ترمب أن المرشد الإيراني منخرط في المحادثات الجارية، مشيرا إلى احتمال لقائه "في وقت ما".

وأكد ترمب أن الموقف مع إيران "يتطور بسرعة" وأن النتائج ستكون "جيدة جدا"، على حد وصفه.

وأضاف أن طهران وافقت على عدم السعي لامتلاك سلاح نووي، معتبرا أن ذلك يمثل تقدما مهما في مسار التفاهمات.

وتوقع ترمب أن تسهم التفاهمات المرتقبة في تهدئة أسواق الطاقة، مرجحا انخفاض أسعار الغاز قريبا، رغم التقلبات الأخيرة التي شهدتها الأسواق نتيجة التوترات الإقليمية.

وأشار ترمب إلى أن أي اتفاق محتمل مع إيران قد يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة وجيزة، ما من شأنه تخفيف الضغط على أسواق الوقود وكبح جماح التضخم.

بيد أنه استدرك قائلا " حصارنا البحري على إيران قد يستمر حتى سبتمبر ولكن لا أرجح ذلك والأمر سيحل سريعا".

إعلان

ورغم تعثر بعض جولات التفاوض، أوضح الرئيس الأمريكي أنه ليس في عجلة من أمره، ملمحا إلى إمكانية استمرار الإجراءات الأمريكية في الممرات البحرية الاستراتيجية، لكنه رجّح في المقابل التوصل إلى حل سريع.