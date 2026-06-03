"مصادفة شديدة الغرابة".. إسقاط طيار أمريكي مرتين بنيران صديقة وصاروخ إيراني

كشفت شبكة "سي بي إس نيوز" أن الطيار الأمريكي الذي أُسقطت طائرته المقاتلة من طراز "إف-15 إي" في أجواء إيران، مطلع أبريل/نيسان الماضي، كان قد تعرّض لحادث إسقاط سابق قبل أسابيع فقط، عندما أُصيبت طائرته بنيران صديقة كويتية في بداية الحرب على إيران.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن الطيار كان ضمن طاقم إحدى ثلاث مقاتلات أمريكية من طراز "إف-15 إي سترايك إيغل" أُسقطت بالخطأ فوق الكويت في الأيام الأولى من الحرب على إيران، نتيجة حادث نيران صديقة شاركت فيه الدفاعات الجوية الكويتية ومقاتلة كويتية، وتمكن هو وخمسة من أفراد الطاقم الجوي من القفز بالمظلات والنجاة.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي حينئذ مشاهد مصورة تُظهر لحظة سقوط طائرة حربية في الكويت، وسط تصاعد ألسنة اللهب من ذيلها قبل أن يقفز طياراها بالمظلات.

وتُعَد "إف-15 إي سترايك إيغل" مقاتلة مزدوجة المهام، مصممة لتنفيذ مهام "جو-جو" و"جو-أرض"، وتمنحها مجموعة من أنظمة إلكترونيات الطيران والأنظمة الإلكترونية قدرة فائقة على القتال على ارتفاعات منخفضة، وفي الليل أو النهار، وفي مختلف الظروف الجوية، وفق ما يذكره موقع القوات الجوية الأمريكية.

إسقاط في إيران

وبعد أكثر من 30 يوما من ذلك الحادث، عاد الطيار نفسه إلى تنفيذ مهمة قتالية فوق إيران، وتعرضت طائرته لإصابة مباشرة بصاروخ أرض-جو إيراني في 3 أبريل/نيسان الماضي، مما اضطره ورفيقه إلى القفز مجددا من الطائرة.

وبحسب "سي بي إس نيوز"، أُصيب الطيار بجروح خطرة، لكنه أُنقذ بعد ساعات من عملية بحث وإنقاذ معقدة، في حين بقي فرد الطاقم الثاني مختبئا داخل الأراضي الإيرانية نحو يومين قبل أن تتمكن القوات الأمريكية من إنقاذه.

ووصف الفريق المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي ديفيد ديبتولا الواقعة بأنها "مصادفة شديدة الغرابة"، مشيرا إلى أنه لا يتذكر حالة مشابهة لطيار أُسقطت طائرته مرتين خلال الحملة العسكرية نفسها منذ حرب فيتنام على الأرجح.

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وختم ديبتولا حديثه للشبكة بتشبيه لافت، قائلا إن ما حدث للطيار الأمريكي "يشبه التعرض لضربة صاعقة مرتين"، في إشارة إلى ندرة هذا النوع من الوقائع العسكرية والاستثنائية التي شهدتها الحرب الأمريكية على إيران.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت، في 2 مارس/آذار الماضي، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة طواقمها بالكامل، وحينئذ أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن المقاتلات أُسقطت بنيران الدفاعات الجوية الكويتية.

وذكر بيان للقيادة المركزية يومها أن 3 طائرات أمريكية سقطت فوق الكويت بـ"نيران صديقة"، مشيرا إلى أن "الدفاعات الجوية الكويتية أسقطت المقاتلات عن طريق الخطأ خلال عمليات قتال نشطة".

وبعد ذلك بشهر، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في 3 أبريل/نيسان، إسقاط طائرة حربية أمريكية فائقة التطور من طراز "إف-35" بواسطة منظومة الدفاع الجوي المتطورة التابعة له، مشيرا إلى أن "الطائرة المقاتلة تابعة لسرب لاكنهيث".

وبعد ساعات من تداول وسائل الإعلام الأمريكية نبأ سقوط الطائرة وإنقاذ أحد طياريها، أقر الجيش الأمريكي بالحادث وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس، وأكدت تقارير أمريكية أن المقاتلة من طراز "إف-15 إي إيغل".