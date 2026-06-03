تنسيق قطري سعودي لدعم جهود الوساطة وخفض التصعيد بالمنطقة

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود.

وقالت وزارة الخارجية القطرية -في بيان- إن الاتصال استعرض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة جهود وساطة باكستان بين واشنطن وطهران.

كما تناول الاتصال تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس الوزراء القطري ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، يحول دون تجدد التصعيد.