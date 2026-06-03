تموضع حاملة طائرات أمريكية قبالة سواحل عُمان بعد إعلان رفع الحصار عن إيران

أظهرت صور أقمار صناعية من القمر الأوروبي “سينتينال-2″، حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، تموضع حاملة طائرات أمريكية من فئة نيميتز في بحر العرب قبالة السواحل العُمانية، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري عن إيران.

وتكشف الصور الملتقطة أمس الثلاثاء 2 يونيو/حزيران الجاري، وجود الحاملة في نطاق بحري مفتوح جنوب شرقي مدخل خليج عُمان ومضيق هرمز، على امتداد المسارات البحرية المؤدية من بحر العرب إلى الموانئ الإيرانية والخليجية.

ويكتسب الرصد الجديد أهميته من توقيته، إذ جاء بعد إعلان ترامب، الجمعة 29 مايو/أيار الماضي، رفع الحصار البحري عن إيران، ومطالبته طهران بفتح مضيق هرمز فورا، في حين قالت الخارجية الإيرانية إنها تريد التحقق من مصداقية رفع الحصار وما إذا كان حقيقيا أم مجرد تصريحات إعلامية.

وسبق لوحدة المصادر المفتوحة أن رصدت عبر صور “سينتينال-2” تموضع حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس أبراهام لينكولن” شمال بحر العرب في 1 مايو/أيار الماضي، قرب الحدود الشرقية لخليج عُمان.

كما أظهرت صور أخرى، التقطت في 16 مايو/أيار الماضي، تموضع حاملة طائرات أمريكية من فئة نيميتز رفقة ثلاث مدمرات شمال بحر العرب وشرق مضيق هرمز، قبل أن ترصد الوحدة في 24 مايو/أيار الماضي حاملة من الفئة نفسها ومدمرتين من فئة آرلي بيرك في شمال غرب بحر العرب قبالة السواحل الجنوبية لسلطنة عُمان.

يأتي ذلك في ظل استمرار اعتراض القوات الأمريكية لثلاث سفن وناقلات نفط في خليج عُمان وبحر العرب في أقل من أسبوع، بزعم ارتباطهم بالموانئ الإيرانية.

إعلان

وعطلت القوات الأمريكية المكلفة بتنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية ست سفن تجارية وأعادت توجيه 122 سفينة أخرى، في ظل استمرار سريان وقف إطلاق النار مع إيران.