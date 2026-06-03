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ترمب يراهن على فانس وروبيو في سباق رئاسيات 2028

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U.S. President Donald Trump speaks in the Oval Office, with Vice President JD Vance and Secretary of State Marco Rubio standing behind him, at the White House in Washington, D.C., U.S., April 23, 2026. REUTERS/Kylie Cooper
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتقد أن نائبه جيه دي فانس (يسار) ووزير خارجيته ماركو روبيو لا يهزمان إذا خاضا الانتخابات معا (رويترز)
Published On 3/6/2026

رغم أن جيه دي فانس نائب الأمريكي ووزير الخارجية ماركو روبيو لم يبديا بعد اهتماما بخلافة دونالد ترمب في سباق الانتخابات الرئاسية عام 2028، فإن ترمب يرى أن ترشحهما معا يجعلهما "لا ينهزمان".

ويحتدم النقاش داخل الأوساط الجمهوريين حول المرشح الأوفر حظا لتمثيل الحزب في انتخابات 2028، وذلك قبل عامين من بدء سباق الانتخابات التمهيدية.

ويُنظر على نطاق واسع إلى نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو على أنهما مرشّحان قويّان، وخصمان في الوقت نفسه.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump points his finger during a cabinet meeting in the Cabinet Room at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 27, 2026. REUTERS/Evan Vucci
ترمب لم يحدد المرشح الأوفر حظا بين نائبه ووزير خارجيته (رويترز)

حظوظ متساوية

وبشأن نظرته إليهما، قال ترمب في بودكاست لصحيفة "نيويورك بوست" ، اليوم الأربعاء، "كل منهما ممتاز. أقدّرهما كليهما"، دون أن يحدد أيهما الأوفر حظا لخوض السباق الرئاسي أو ما إذا كان أحدهما قد يشغل موقع نائب الرئيس.

وأضاف "لا أعرف كيف يمكن أن يُهزما إذا شكلا فريقا معا"، مشيرا إلى أن الرجلين "على وفاق كبير".

وبحكم منصبه، يرتبط جيه دي فانس بشكل أوثق بنتائج أداء الرئيس الحالي، غير أن شعبية ترمب في تراجع، متأثرة خصوصا بالحرب مع إيران.

وحاول نائب الرئيس الأمريكي النأي بنفسه عن هذا النزاع دون أن يقطع علاقته بترمب، في سلوك سياسي محفوف بالمخاطر، وقد لا يكون واضحا تماما للناخبين.

US Vice President JD Vance listens during a meeting with US President Donald Trump, Lebanon's Ambassador to the US, Nada Hamadeh Moawad, and Israel's Ambassador to the US, Yechiel Leiter, at the White House in Washington, DC on April 23, 2026.
جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي (الفرنسية)

 

وأشاد الجمهوريون بوزير الخارجية حين حلّ مكان المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت في قاعة الصحافة في مطلع مايو/أيار الماضي، عندما كانت في إجازة أمومة.

وكان روبيو أكد في ديسمبر/كانون الأول 2025، في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير"، أنه لن يقف في طريق نائب الرئيس إذا قرر الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال روبيو آنذاك "إذا ترشح جيه دي فانس لمنصب الرئيس، فسيكون هو مرشحنا، وسأكون من أوائل الداعمين له".

WASHINGTON, DC - JUNE 03: U.S. Secretary of State Marco Rubio testifies during a House Committee on Foreign Affairs hearing in the Rayburn House Office Building on June 03, 2026 in Washington, DC. The hearing was held to examine the State Department's budget request for fiscal year 2027. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (الفرنسية)

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2028 لاختيار رئيس ونائب رئيس جديدين لولاية تمتد 4 سنوات.

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وكان ترمب قد فاز بولاية أولى من 2017 حتى 2021، وبدأ ولايته الثانية في 20 يناير/كانون الثاني 2024، لكنْ لا يحق له الترشح لولاية ثالثة بحسب الدستور الأمريكي.

المصدر: الفرنسية

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