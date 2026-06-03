تجنيس قياسي في ألمانيا والسوريون في الصدارة

كشفت بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الأربعاء أن البلاد منحت الجنسية لعدد غير مسبوق بلغ 332 ألفا و500 شخص العام الماضي، بزيادة بلغت 14% مقارنة بالعام السابق.

وشكل السوريون المجموعة الأكبر للسنة الخامسة على التوالي، حيث كان واحد من كل خمسة أشخاص حصلوا على الجنسية في عام 2025 سوريا، ورغم هذه الصدارة، فقد انخفض عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية بنسبة 21% بالمقارنة مع عام 2024.

ويعود ذلك إلى أن عددا كبيرا من السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا بغرض اللجوء في عامي 2015 و2016 كانوا قد صاروا مؤهلين بالفعل في عام 2024 للحصول على الجنسية.

وأرجع المكتب هذه الزيادة الإجمالية القياسية إلى الإصلاحات التشريعية التي أُجريت في يونيو/حزيران 2024، حيث خفضت هذه التعديلات شروط الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 8 سنوات إلى 5 سنوات فقط، كما سمحت للأفراد بحمل جنسية مزدوجة.

وفيما يتعلق بترتيب الجنسيات الأخرى، جاء الأتراك في المرتبة الثانية كأكبر مجموعة بعد السوريين، حيث بلغ عددهم 34 ألفا و100 شخص بما يعادل 10%، يليهم الروس في المرتبة الثالثة والذين بلغ عددهم 19 ألفا و700 شخص، أي ما يعادل 6% من الإجمالي.

كما شهدت البيانات نموا قويا بشكل لافت على أساس سنوي لجنسيات أخرى، حيث زاد عدد البوسنيين الذين حصلوا على الجنسية بنسبة 126% ليسجل 8800 شخص، وارتفع عدد الأمريكيين بنسبة 100% ليصل إلى 6600 شخص، في حين صعد عدد الألبان بنسبة 97% إلى 6100 شخص.

وفي السياق ذاته، ارتفع بنسبة 61% عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية من خلال قوانين إعادة الجنسية، وهي القوانين التي تعيد الجنسية للأفراد وأحفادهم الذين جردتهم منها ألمانيا النازية، ليسجل عددهم 12 ألفا.