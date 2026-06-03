ترمب يعتزم حضور حفل الإعادة لعشاء مراسلي البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتزامه حضور حفل العشاء الجديد لرابطة مراسلي البيت ⁠الأبيض يوم 24 يوليو/تموز المقبل، بعد أن تعثر تنظيم الفعالية في 25 أبريل/نيسان الماضي إثر إطلاق نار بنقطة تفتيش خارج قاعة الاحتفالية السنوية.

وذكر ترمب عبر منصة "تروث سوشال" أنه دُعي لحضور الحفل وقبل الدعوة وإلقاء كلمة فيه، مشيرا إلى أنه لا يعرف إن كان سيدلي بتصريحات لاذعة إلى حد ما، على الأقل فيما يتعلق بأشخاص معينين، قائلا "سنكتشف ⁠ذلك قريبا".

وأشاد الرئيس الأمريكي بإعادة جدولة تنظيم الفعالية واصفا ذلك بأنه "دليل على القوة والصلابة"، لافتا إلى أن الحدث سيقام في فندق ⁠والدورف أستوريا في واشنطن.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة رابطة مراسلي البيت الأبيض المراسلة الكبيرة لشبكة "سي بي إس نيوز" ويجيا جيانغ، في رسالة إلى أعضاء الرابطة إن قرار إعادة الحفل وتحديد موعد جديد له لم يكن "تلقائيا".

وأوضحت أن الحدث سيشهد "تدابير أمنية معززة بشكل كبير وإجراءات دخول جديدة"، مؤكدة أن "العشاء القادم لن يكون فرصة لتنفيذ برنامج الرابطة فحسب بل سيكون رسالة ⁠بأن العنف لا مكان له في الحياة الأمريكية، وأن الصحافة الحرة لن تُرهَب حتى تصمت".

وأضافت "لن نسمح للعنف بأن يقول الكلمة الأخيرة، خصوصا في العام الذي نحتفل فيه بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة وكل ما تمثله".

ويُعَد عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض حدثا سنويا في واشنطن منذ أكثر من 100 عام، إذ يجمع ⁠أموالا لتوفير منح دراسية في مجال الصحافة، ويحتفي بالتعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير وحرية الصحافة.

وفي 25 أبريل/نيسان الماضي، حاول مسلح اقتحام فندق الفعالية وسط واشنطن أثناء حضور الرئيس الأمريكي، بعد أن أطلق النار عند نقطة تفتيش أمنية خارج قاعة الاحتفال، مما تسبب في عدم استكمال الفعالية وإخراج ترمب والمسؤولين من القاعة.