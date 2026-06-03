انتخاب وزير خارجية بنغلاديش رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة

انتُخب وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيسا للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فوزه على منافسه مرشح قبرص أندرياس كاكوريس.

وحصل خليل الرحمن في اقتراع سري على 99 صوتا مقابل 91 صوتا لمنافسه، وسيتولى مهامه في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل لمدة عام واحد.

وفي أول تعليق له عقب انتخابه، قال خليل الرحمن إن الأمم المتحدة تواجه تحديات متزايدة تتمثل في النزاعات والحروب، مؤكدا أن هذه التحديات قد تُضعف ثقة الرأي العام بالمنظمة الدولية، ومشددا على التزامه بالعمل على مواجهتها عبر نهج شامل يعزز جهود حفظ السلام.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهذه المناسبة أن العالم يواجه تحديات متزايدة، تشمل النزاعات وعدم المساواة والأزمات المناخية.

وهنأت رئيسة الجمعية العامة الحالية أنالينا بيربوك الرئيس المنتخب، مشيرة إلى أن خبرته الدبلوماسية الواسعة وعمله في المجال المتعدد الأطراف سيكونان عاملا مساعدا في أداء مهامه.

وتتغير رئاسة المنظمة الدولية بالتناوب حسب المنطقة، وهذا العام جاء دور منطقة آسيا والمحيط الهادئ.