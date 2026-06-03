الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيات من طالبات وخريجات بيرزيت شمال رام الله

في سياق متصاعد من استهداف الجامعات الفلسطينية وطلبتها، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربع فلسطينيات من الطالبات والخريجات في جامعة بيرزيت، وذلك خلال حملة مداهمات واسعة نُفذت فجر أمس الثلاثاء في مناطق متفرقة بمحافظة رام الله.

وقالت جامعة بيرزيت في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك إن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبات: جولان أبو عواد، ونتاليا (نتالي) أبو دية، وسما صافي، إضافة إلى خريجة الجامعة ليلى نائل خليل، في إطار ما وصفته بسياسات ممنهجة تستهدف التعليم الفلسطيني وحق الطلبة في استكمال مسيرتهم الأكاديمية.

وأضافت الجامعة: "نتمنى لهن الحرية العاجلة والعودة إلى مقاعد الدراسة وحياتهن الطبيعية".

وبحسب مصادر محلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الطالبة نتالي أبو دية بعد مداهمة منزل عائلتها وتفتيشه في بلدة بيرزيت شمال رام الله، بينما جرى اعتقال الطالبة جولان أبو عواد عقب اقتحام سكن الطالبات في البلدة ذاتها، في مشهد بات متكررا ضمن حملات استهداف الأطر الطلابية داخل الجامعة ومحيطها.

وفي بيتونيا غرب رام الله، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشابة ليلى نائل خليل وهي خريجة جامعة بيرزيت قبل أن تعتقلها وتنقلها إلى جهة غير معلومة.

كما شهدت مدينة رام الله اقتحاما لمنزل عائلة الطالبة سما صافي، التي جرى اعتقالها هي الأخرى بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته، وفق روايات الأهالي.

الحدث لم يقتصر على الأوساط الأكاديمية فقط، إذ علّق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على واقعة الاعتقال عبر حسابه الرسمي، مشيرا إلى أن نتالي أبو دية هي طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت ولاعبة سابقة في المنتخب الفلسطيني النسوي لكرة القدم.

وذكر الاتحاد أن قوات الاحتلال اعتقلتها بعد مداهمة سكنها في بلدة بيرزيت، "تاركة خلفها دفتر محاضراتها وقلمها الذي كانت تكتب به واجبها الجامعي قبيل لحظات من اعتقالها"، في توصيف رمزي لقطع المسار التعليمي والرياضي للطالبات المعتقلات.

ويأتي هذا الاعتقال في ظل استمرار سياسة استهداف الكوادر الطلابية في الجامعات الفلسطينية، والتي تقول المؤسسات الحقوقية والجامعية إنها تهدف إلى ترهيب الطلبة والحد من دور الجامعات بوصفها فضاء للتعبير والنشاط الطلابي والسياسي.

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وبموازاة هذه التطورات، يبرز واقع الاعتقال في سجون الاحتلال بصورة مقلقة، إذ يشير نادي الأسير الفلسطيني إلى أن عدد الأسيرات الفلسطينيات in سجون الاحتلال بلغ 89 أسيرة، ضمن أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم نحو 350 طفلا.