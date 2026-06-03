أمير قطر يبحث في اتصال مع ترمب مستجدات الأوضاع في المنطقة

أفاد الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيان أصدره الديوان الأميري، فقد جاء الاتصال على ضوء التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار.

وشدد أمير قطر على "ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والحوار بين كافة الأطراف، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد".

كما تناول الاتصال "أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، مع التأكيد على صون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الإستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة على المستوى العالمي".