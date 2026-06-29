3 شهداء في دير البلح والاحتلال يوسع سيطرته وسط غزة

استشهد 3 فلسطينيين، بينهم طفل، صباح اليوم الاثنين بغارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على تجمع للمدنيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية وصحفية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت محيط جسر وادي السلقا في شارع البركة بمدينة دير البلح، مما أدى إلى استشهاد كل من علي فايز اسبيتان، وحسن سلمان الحناجرة، والطفل مالك وائل أبو شاويش (8 سنوات)، وإصابة عدد آخر من المواطنين في محيط المكان.

وبالتوازي مع القصف الميداني، أفادت مصادر فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي أقدم على توسيع احتلاله لمناطق وسط قطاع غزة عبر إزاحة ما يعرف بـ"الخط الأصفر" مسافة 150 مترا إضافية، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ووفقًا لمصادر محلية، أزاحت آليات جيش الاحتلال المكعبات الإسمنتية التي ترمز إلى "الخط الأصفر" نحو الغرب، من محيط شركة الكهرباء جنوبا نحو جسر وادي غزة شمالا.

وفوجئ السكان صباح اليوم الاثنين بوضع مكعبات إسمنتية بمحاذاة شارع صلاح الدين في المنطقة، مما يشير إلى توسيع مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي، في مخالفة صريحة لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

ويُقصد بـ"الخط الأصفر" خط تمركز فرضه جيش الاحتلال داخل القطاع ضمن ترتيبات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي نص في بنوده على وقف القتال، وتبادل الأسرى، وفتح معبر رفح، وإدخال المساعدات، إلى جانب انسحاب إسرائيلي جزئي من داخل غزة.

غير أن إسرائيل تنصلت من التزاماتها وواصلت عملياتها العسكرية، إذ تؤكد إقرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع رقعة السيطرة العسكرية داخل القطاع من 53% من مساحته عند بدء سريان الاتفاق، لتصل إلى 60% في 15 مايو/أيار الماضي، ثم إلى 70% في الوقت الراهن.

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وفقًا لبيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد أسفرت الخروقات الإسرائيلية المستمرة للاتفاق -حتى اليوم الاثنين- عن استشهاد 1048 فلسطينيا وإصابة نحو 3 آلاف و372 آخرين.

وعلى صعيد الخسائر البشرية منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع أصاب 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.