وزير الخارجية العراقي في دمشق بأول زيارة رسمية لسوريا

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السورية دمشق في أول زيارة رسمية لها منذ الإطاحة بنظام الأسد نهاية عام 2024، وذلك تلبية لدعوة من نظيره السوري أسعد الشيباني.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وزير الخارجية السوري استقبل وفدا عراقيا برئاسة نظيره ‏العراقي فؤاد ‏حسين لبحث سبل التعاون في كل المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية إنه من المقرر أن يجري الوزير سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأضافت أن المباحثات ستتناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات المشتركة، فضلا عن مناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطوير آليات التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار الإقليمي.

وقال حسين إن العراق يؤمن بأن الحوار والتعاون بين دول المنطقة يمثلان أساسا لترسيخ الأمن الإقليمي، وتعزيز الاستقرار، وخدمة المصالح المشتركة.

وفي 10 يونيو/حزيران الجاري بعث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي رسالة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع مجالات التنسيق الأمني والاقتصادي.

وشهدت الفترة الأخيرة إعادة فتح عدد من المعابر البرية الرئيسية بين العراق وسوريا بشكل تدريجي، عقب سقوط نظام الأسد ومتغيرات سياسية شهدتها سوريا، مما يمهّد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقد دخلت فصائل الثورة السورية العاصمة دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، معلنة إسقاط نظام بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1971-2000).