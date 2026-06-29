مباحثات ألمانية أمريكية لتقاسم أعباء الناتو

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الاثنين إنه سيبحث مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو ترتيبا جديدا لتقاسم الأعباء ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال اجتماع ‌‌سيُعقد في واشنطن هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن يناقش فاديفول وروبيو كيف يمكن التوصل إلى ترتيب جديد لتقاسم الأعباء داخل الحلف وتأمين دعم مستقر وطويل الأمد لأوكرانيا خلال قمة حلف شمال الأطلسي التي ستُعقد في أنقرة الأسبوع المقبل.

وأضاف فاديفول في بيان "هذا الدعم سيجعل موسكو تدرك أن الوقت قد ‌‌حان أخيرا لإنهاء آلة القتل في ‌‌أوكرانيا ‌‌والجلوس إلى طاولة المفاوضات".

تناقض أمريكي

من جهته، رأى الأمين العام السابق لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الولايات المتحدة ستظل تعتمد بدرجة كبيرة على حلفائها الأوروبيين، رغم الانتقادات التي يوجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتحالف العسكري.

وقال وزير المالية النرويجي الحالي في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم: "الدفاع عن الولايات المتحدة يبدأ عند الحدود الأوروبية/الروسية"، موضحا أن إحدى أكبر ترسانات الأسلحة النووية في العالم يقع مباشرة على الجانب الآخر من الحدود النرويجية في شبه جزيرة كولا الروسية.

وأضاف أن "هذه الأسلحة ليست موجهة إلى أوسلو، بل إلى واشنطن ونيويورك. لكن النرويج تساعد في تتبع الغواصات الروسية عندما تغادر قواعدها".

وحسب ستولتنبرغ فإن النرويج "تساهم أيضا في الإنذار المبكر بشأن الصواريخ وإقلاع الطائرات"، وينطبق الأمر نفسه على فنلندا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى. وهذا أمر حاسم لأمن الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بقمة الناتو المقررة يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل في أنقرة، والانتقادات المتكررة التي يوجهها ترمب للشركاء الأوروبيين، قال ستولتنبرغ "بالطبع توجد بين الولايات المتحدة وأوروبا خلافات جدية في مجالات التجارة والمناخ، وكذلك في القضايا الأمنية. وأنا لا أقلل من شأن هذه التحديات".

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واعتبر ستولتنبرغ أن أهم ما يمكن لأوروبا القيام به للحفاظ على حلف الناتو حتى في ظل إدارة ترمب هو زيادة الاستثمارات في الدفاع، وقال "هذا بالضبط ما نقوم به. وألمانيا في طريقها الآن لأن تصبح أكبر مستثمر أوروبي في مجال الدفاع".