قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

أدانت دولة قطر، الاثنين، التوغل الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا في سوريا، وما رافقه من قصف مدفعي استهدف عددا من المناطق.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان الاعتداء انتهاكا صارخا لسيادة سوريا، وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت أن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة من شأنه أن يفاقم التوتر في المنطقة، ويقوّض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

ودعت الخارجية القطرية، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع إسرائيل، وإلزامها بالامتثال للقانون الدولي، ومحاسبتها على جرائمها واعتداءاتها المتكررة.

كما جددت تضامن دولة قطر الكامل مع سوريا، وأكدت موقفها الثابت الداعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار لشعبها.

ومساء الأحد، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قرية عابدين في ريف درعا الغربي بجنوب سوريا بعد توغل لآلياتها في وقت سابق في منطقة حوض اليرموك.

والجمعة، توغلت قوات إسرائيلية في قرى بريف محافظة درعا ومحافظة القنيطرة في سوريا، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وتتزامن هذه التطورات مع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة، وشملت عمليات دهم وتفتيش لمنازل مدنيين، وإقامة حواجز واعتقالات لمدنيين بينهم مزارعون وأطفال.

وعقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، وسيطرت على المنطقة السورية العازلة.