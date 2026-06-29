غارة إسرائيلية تدمر السوق الرئيسي في النبطية

نقلت كاميرا الجزيرة مشاهد لدمار هائل من قلب مدينة النبطية في جنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية التي استمرت رغم وقف إطلاق النار رغم الهدنة المبرمة بين إيران والولايات المتحدة والتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

ومن وسط المدينة، قالت مراسلة الجزيرة كاترين حنا إن مقاتلة إسرائيلية شنت مساء أمس الأحد غارة عنيفة على حي المسلخ والسوق الرئيسي مما أسفر عن دماركبير، الأمر الذي دفع عشرات العائلات التي حاولت العودة مؤخرا إلى النزوح مجددا باتجاه مدينة صيدا.

وأضافت حنا أن الغارة هي الأولى منذ إعلان أحدث وقف لإطلاق النار، مشيرة إلى أن هذا القصف يأتي ضمن خروقات إسرائيلية مستمرة للهدنة.

ووفقا لمراسلة للجزيرة، شهدت المنطقة بالتزامن خروقات مكثفة أخرى شملت غارة على بلدة ميفدون المحاذية للنبطية، وقصفا على بلدتي فرون وبرعشيت أدى لسقوط جرحى، وسط تحليق مستمر للمسيّرات الإسرائيلية.

وقالت كاترين حنا إن عودة الأهالي إلى النبطية، التي كانت تضم أكثر من 120 الف نسمة قبل الحرب، تظل محدودة بالنظر إلى الدمار الكبير الذي حل بها والخطر الذي لا يزال يحدق بها، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان طلب إخلاء المدينة واستهدفها بغارات واسعة في الفترة الماضية.

وذكرت حنا أن كل ما يتعلق بتطبيق الاتفاق الإطاري تبدو المؤشرات بشأنه سلبية، إذ لم يحدث انسحاب من "المناطق التجريبية" التي حددها جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي يقع بعضها ضمن قضاء النبطية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يحتل ما يسميها منطقة أمنية في جنوب لبنان، وقام منذ بداية الحرب الحالية مطلع مارس/آذار الماضي بتدمير عشرات البلدات والقرى الحدودية الواقعة داخل تلك المنطقة.