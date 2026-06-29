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حاصرته 4 دبابات.. مشاهد لمطاردة مقاتل نفّذ كمينا بمفرده في لبنان

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حاصرته 4 دبابات.. مشاهد لمطاردة مقاتل نفذ كمينا بمفرده في لبنان @منصة اكس - @BarochLiran
لقطات من مطاردة مقاتل في حزب الله بعد تنفيذه عملية أسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخر جنوبي لبنان (إعلام إسرائيلي)
Published On 29/6/2026

نشرت منصات إسرائيلية مشاهد جوية توثق تفاصيل مواجهة عنيفة في قرية دير سريان بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، انتهت بمقتل مقاتل من حزب الله بعد تنفيذه عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل ضابط في لواء جولاني وإصابة جندي آخر.

وبحسب التقارير، بدأ الحدث في حدود الساعة الثانية من فجر يوم أمس، حين اشتبكت قوة من الفريق القتالي التابع للواء جولاني مع المقاوم خلال نشاط عسكري في المنطقة، وبادر المقاتل بإطلاق النار نحو القوة، مما أدى إلى مقتل النقيب دافيد حزوت، قائد فصيل في اللواء، وإصابة جندي آخر.

ورغم محاولة الجنود الرد عبر إطلاق الرصاص، فشلوا في الوصول إليه في تلك اللحظة، وهو ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى قصف المنطقة بقذائف المدفعية للسيطرة على الموقف.

محاصرة وانسحاب ثم اغتيال

أظهرت المشاهد الجوية الملتقطة في ساعات النهار حجم القوة العسكرية التي تم استدعاؤها لمواجهة المقاتل بمفرده، وتوثق اللقطات لحظة خروجه من أحد المنازل، حيث أحكمت ثلاث دبابات ميركافا وسيارة جيب عسكرية حصارها في محيط البيت بالقرية.

**صورة داخلية**4 دبابات إسرائيلية تحاصر مقاتل من حزب الله تحصن بمنزل بعد تنفيذه عملية أدت لمقتل جندي وإصابة آخرين (إعلام إسرائيلي)
4 دبابات تحاصر مقاتل من حزب الله تحصن بمنزل بعد تنفيذه عملية أدت لمقتل جندي وإصابة آخرين (إعلام إسرائيلي)

ورغم هذا الحصار العسكري الكثيف، شرع المقاتل في التراجع والانسحاب نحو أرض زراعية مجاورة، وفي تلك الأثناء، تعرض لوابل كثيف من رصاص الآليات العسكرية مما أسفر عن إصابته، ولم ينته المشهد عند هذا الحد، بل أطلقت إحدى الدبابات قذيفة مدفعية صوب موقعه، بالتزامن مع وصول دبابة ميركافا أخرى للمشاركة في مطاردته.

تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن قائد الفصيل في لواء جولاني يعد القتيل الأول في صفوف الجيش منذ توقيع الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان يوم الجمعة.

صورة داخلية موقع مطاردة مقاتل من حزب الله في قرية دير سريان جنوبي لبنان (خرائط غوغل)
موقع مطاردة مقاتل من حزب الله في قرية دير سريان جنوبي لبنان (خرائط غوغل)

وتؤكد المعطيات العسكرية مقتل 37 من الضباط والجنود في المواجهات مع مقاتلي حزب الله منذ اندلاع جولة القتال في 2 مارس/آذار الماضي، إلى جانب إصابة العشرات في صفوف القوات الإسرائيلية.

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وكان حزب الله ندد بالاتفاق الإطاري الذي أبرمته الحكومة اللبنانية في واشنطن، ووصفه بالمذل وبأنه منعدم الوجود، معتبرا أنه يفرط في سيادة لبنان، كما توعد بالرد على خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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