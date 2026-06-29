بين السرية والتسريبات.. ملحق أمني يعيد رسم قواعد الاشتباك في جنوب لبنان

تشهد وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية موجة من التسريبات المتعلقة بما يُعرف بـ"الملحق الأمني السري" ضمن الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، الذي جرى توقيعه في واشنطن برعاية أمريكية عقب 5 جولات تفاوضية معقدة.

ورغم نشر النص العلني للاتفاق، فإن هذا الملحق بقي طي الكتمان بطلب من الجانب اللبناني (وفقا للقناة 12 الإسرائيلية) وهو ما أفسح المجال أمام قراءات وتأويلات متعددة بشأن مضمونه وحدود الالتزامات السياسية والميدانية التي يرتبها على الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير إسرائيلية -لا سيما "تايمز أوف إسرائيل" و"القناة 12″- عن بنود وتفاهمات ذات طابع أمني حساس، تمس مباشرة طبيعة الصراع في جنوب لبنان، وأدوار الجيشين الإسرائيلي واللبناني، فضلا عن موقع ونفوذ حزب الله في المعادلة القائمة.

فيما يلي قراءة موسعة على شكل سؤال وجواب لأبرز ما يُتداول بشأن "الملحق الأمني السري" المرتبط بالاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، كما تعكسه التسريبات الإسرائيلية وبعض التصريحات الرسمية من الأطراف المعنية:

ما مضمون الملحق وفق التسريبات الإسرائيلية؟

تشير التسريبات إلى أن الملحق الأمني يمنح الجيش الإسرائيلي حرية حركة كاملة داخل ما يُعرف بالمنطقة الأمنية أو "الخط الأصفر"، بهدف التعامل مع أي تهديدات فورية.

كما ينص على أن الانسحاب الإسرائيلي ليس تلقائيا، بل هو مرتبط بتقييم ميداني للوضع الأمني وليس بجدول زمني ثابت، كذلك يتضمن ترتيبات لانتشار الجيش اللبناني تدريجيا في "مناطق تجريبية" محدودة، وبموافقة إسرائيلية سابقة.

لماذا بقي الملحق سريا من الجانب اللبناني؟

تُرجع التحليلات هذا الغموض -إن صحت التسريبات الإسرائيلية- إلى حساسية الداخل اللبناني وانقسامه السياسي بشأن أي ترتيبات تمس السيادة أو توازن القوى مع حزب الله.

فالإعلان عن تفاصيل تمنح إسرائيل حرية حركة أو ترتبط بقيود على انتشار الجيش اللبناني قد يؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية الداخلية، لذلك فضلت بيروت -فيما يبدو- إبقاء الملحق خارج التداول العلني والاكتفاء بنص الاتفاق الإطاري.

ما أبرز التحديات أمام تطبيق الاتفاق في لبنان؟

تتمثل التحديات في 3 مستويات:

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سياسية: الانقسام بين القوى اللبنانية بشأن مفهوم السيادة ودور المقاومة.

الانقسام بين القوى اللبنانية بشأن مفهوم السيادة ودور المقاومة. ميدانية: قدرة الجيش اللبناني على الانتشار الفعلي في الجنوب ضمن بيئة معقدة أمنيا.

قدرة الجيش اللبناني على الانتشار الفعلي في الجنوب ضمن بيئة معقدة أمنيا. إقليمية: تأثير الضغوط الإيرانية والخشية الإسرائيلية من ربط أي تسوية بانسحاب كامل.

كما يرى الباحث في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور شفيق شقير أن الاتفاق "يفتقر إلى قابلية الاستمرار إذا طُبّق بالشكل المعلن حاليا"، خصوصا مع الرفض الحاسم من جانب حزب الله.

ويشير في حديثه للجزيرة نت إلى وجود مسارين محتملين لا مسار واحد، فالتنفيذ الحرفي والسريع لبنود الاتفاق قد يفتح الباب أمام أزمة داخلية حادة، في حين أن اعتماد نهج تدريجي قائم على التفاهمات السياسية والحوار الداخلي قد يتيح فرصة لاحتواء التوتر وتفادي الانفجار.

ويخلص شقير إلى أن "الاختبار الحقيقي ليس في نصوص الاتفاق، بل في إرادة الأطراف المحلية والإقليمية على إدارة الخلاف ومنع انزلاقه إلى مواجهة مفتوحة".

ما قصة الـ100 مليون دولار من واشنطن؟

بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، تتضمن الحزمة الأمريكية دعما ماليا يقارب 100 مليون دولار، يُخصَّص جزء منه لتعزيز قدرات الجيش اللبناني اللوجستية والعملياتية في الأراضي اللبنانية كافة.

كما أن الهدف المعلن هو تمكين الدولة اللبنانية من تحمل مسؤولية أمنية أكبر، وتقليل الاعتماد على التفاهمات غير المباشرة مع إسرائيل، ضمن رؤية أمريكية لإعادة تنظيم الوضع الحدودي.

هل يتضمن الاتفاق انسحابا إسرائيليا من الجنوب؟

لا يتضمن انسحابا فوريا أو شاملا، بل يشير إلى انسحاب مشروط من مناطق محددة تُسمى "المناطق التجريبية"، مثل زوطر الغربية وفرون، مع بقاء الانسحاب مرهونا بالتقييم الأمني الميداني، أي أن الوجود الإسرائيلي قد يستمر في أجزاء من الجنوب إلى حين تحقق شروط غير محددة زمنيا.

هل يمنح الملحق إسرائيل حرية حركة داخل لبنان؟

بحسب التسريبات الإسرائيلية، نعم جزئيا، إذ يرسخ الملحق مبدأ حرية التحرك الإسرائيلي داخل نطاق محدد أمنيا، لتنفيذ عمليات ضد "تهديدات ناشئة ومباشرة"، وهو ما يعني عمليا استمرار القدرة العملياتية الإسرائيلية داخل الجنوب اللبناني دون إذن سابق في حالات معيَّنة.

ماذا تقدّم إسرائيل والولايات المتحدة للحكومة اللبنانية؟

تقدّم واشنطن دعما ماليا وعسكريا محدودا للجيش اللبناني، إلى جانب رعاية سياسية للاتفاق، أما إسرائيل فتقدم من جانبها ترتيبات انسحاب جزئي مشروط من بعض المناطق، مقابل تثبيت قواعد أمنية جديدة تضمن لها حرية التحرك عند الضرورة.

هل يتضمن نزع سلاح حزب الله؟

لا يوجد نص معلن أو مباشر بشأن نزع سلاح حزب الله، لكن بعض المبادئ العامة تشير إلى تعزيز سلطة الجيش اللبناني حصرا في الجنوب، وهو ما يُفهم بأنه إطار طويل الأمد لتقليص نفوذ السلاح غير الرسمي، دون تحديد آلية تنفيذ أو جدول زمني.

لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفض ربط الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بنزع "سلاح المقاومة"، مشيرا إلى أن ذلك يمثل "طرحا خطيرا جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء"، معتبرا أنه يضع مستقبل لبنان رهينة للشروط الإسرائيلية.

ما موقف حزب الله من الاتفاق؟

كما شن الأمين العام لحزب الله هجوما حادا على اتفاق الإطار المعلن بين السلطات اللبنانية وإسرائيل، واصفا إياه بأنه "سقطة مريعة" و"تنازل عن السيادة"، داعيا السلطات اللبنانية إلى التراجع عنه والالتزام بما وصفه بمندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية.

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وقال قاسم -في بيان مكتوب قبل يومين- إن الاتفاق يضفي شرعية على استمرار الوجود الإسرائيلي في أراض لبنانية لفترة طويلة، محذرا من أن ذلك قد يفضي إلى ضم تلك المناطق لإسرائيل.