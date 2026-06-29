بيانات ملاحية.. انطلاق أول شحنة غاز طبيعي على متن "مسقط" إلى الأسواق العالمية

أعلنت وكالة الأنباء العُمانية انطلاق أول شحنة غاز طبيعي مُسال على متن الناقلة "مسقط" من سلطنة عُمان إلى الأسواق العالمية، في خطوة قالت إنها تعزز مكانة السلطنة في سلاسل إمداد الطاقة العالمية.

وأظهرت بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة أن الناقلة "مسقط"، التي تحمل رقم التعريف البحري الدولي 9992880، غادرت ميناء قلهات العُماني دون أن تعلن وجهة وصولها.

ويعد ميناء قلهات أحد المراكز الرئيسية المرتبطة بصادرات الغاز الطبيعي المسال في السلطنة، إذ تنطلق منه شحنات إلى أسواق دولية ضمن عقود وإمدادات مرتبطة بالشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.

ولا تظهر بيانات التتبع، حتى وقت الرصد، الوجهة النهائية للناقلة، وهو أمر شائع في بعض رحلات ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي قد تحدد وجهتها لاحقا أو تُظهرها بعد الاقتراب من منطقة التسليم.

وتشير بيانات ملكية السفينة إلى أن الناقلة تملكها شركة الشحن العُمانية (OMAN SHIPPING CO SAOC OSC)، التابعة لمنظومة النقل البحري العُمانية.

جاهزية المنظومة

ونقلت صحيفة عُمان عن الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال، حمد بن محمد النعماني، قوله إن انطلاق أول شحنة على متن الناقلة يمثل محطة مهمة في تعزيز قدرات سلطنة عُمان التصديرية، ويجسد قوة الشراكة مع شركة أسياد للنقل البحري، والالتزام المشترك بالتميز التشغيلي والاستدامة، وضمان إمدادات طاقة موثوق بها للأسواق العالمية.

وأضاف أن تشغيل الناقلة يؤكد جاهزية منظومة الطاقة المتكاملة في السلطنة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال، وتعزيز كفاءة واستدامة خدمات النقل البحري.

ومن المقرر أن تستقبل الشركة الناقلة الثانية خلال يوليو/تموز المقبل، في إطار خطة تستهدف تعزيز تكامل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بدءا من إنتاج الغاز الطبيعي المُسال وصولا إلى نقله وتوريده للأسواق العالمية، بما يدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 في تنويع الاقتصاد وتعظيم القيمة المضافة.

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وفي 21 مايو/أيار الماضي، نظمت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المُسال حفل تسمية ناقلتي الغاز الطبيعي المسال "مسقط للغاز الطبيعي المسال"، و"مسندم للغاز الطبيعي المسال" التابعتين لأسياد للنقل البحري.

ويأتي هذا الاستثمار عبر دخول الصندوق الاستثماري للمؤسسة التنموية للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال شريكًا بحصة 10% في كل ناقلة، بحسب بيان الشركة.