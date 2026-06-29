بعد أسبوع من العمل.. توقف شبه كلي للمسار العماني لعبور هرمز

كشفت بيانات ملاحية توقفا شبه كلي لحركة عبور السفن مضيق هرمز من المسار الذي أعلنته سلطنة عُمان قبل نحو أسبوع بالتنسيق مع الأمم المتحدة، إذ عبرت ثلاث سفن من المسار العماني المحاذي لشبه جزيرة مسندم، مقابل توجه شبه كلي من حركة عبور اليوم -التي بلغت 11 سفينة- إلى المسار الإيراني.

ويتزامن التحول الجاري مع عدة متغيرات بدأت بهجمات نُسبت إلى إيران على سفن حاولت العبور من المسار العماني، وهو ما دفع السفن في البداية إلى تجنب الممر العماني ساعات، ثم الاتجاه إلى المسار الذي حددته طهران جنوب جزيرة قشم.

وسبق أن رصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة عبور ما لا يقل عن 120 سفينة من الممر العماني منذ الإعلان عنه في 24 يونيو/حزيران الجاري حتى قبل التحول الأخير.

توقف شبه كلي

تُظهر البيانات الملاحية من منصة "مارين ترافيك" عبور ناقلة نفط وسفينتي نقل بضائع سائبة وحاويات من المسار العماني منذ صباح اليوم، في أقل حركة عبور، مقابل عبور 11 سفينة تشمل ناقلتي نفط وناقلتي غاز مسال، وسبع سفن نقل بضائع وحاويات من المسار الإيراني.

ومن بين تلك السفن التي تجاهلت التحذيرات الإيرانية بعبور المسار العماني، ناقلة النفط "المحبوبة" (AL MAHBOOBAH) التي ترفع العلم السعودي، المتجهة إلى ميناء الجبيل السعودي، قادمة من ميناء يانغبو الصيني.

كما تُظهر خريطة البث الحي تموضع عشرات السفن داخل المنطقة التي حددتها إيران لعبور المضيق، في مؤشر على استمرار العبور من المسار الإيراني.

وسبق أن شهدت حركة عبور هرمز في بعض الأيام تفضيلا واضحا للمسار العماني قبل أن تعلن هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية مساء الخميس 25 يونيو/حزيران الجاري، أن أي إبحار خارج المسارات التي حددتها الهيئة لن يشمله ضمان المرور الآمن، كما لن يتمتع بالتغطية التأمينية أو المسؤوليات ذات الصلة، وهو البيان الذي تبعته استهدافات متلاحقة شملت سفينتين.

متى حدث التحوّل؟

بعدما أعلنت سلطنة عمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، مسارا آمنا لعبور السفن بمحاذاة شبه جزيرة مسندم، وهو ما تبعه توجه عشرات السفن للمسار الجديد للعبور دون الحصول على تصريح إيراني، نقل التلفزيون الإيراني عن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قولها إن جهات عدة أعلنت، قبل ساعات، مسارا جديدا لعبور السفن في مضيق هرمز من دون إبلاغ إيران أو التنسيق معها، معتبرة أن هذا المسار "غير مقبول وخطير بالكامل".

وبينما غيرت عدة سفن مسارها وتجنبت المسار العماني، خشية الاستهداف، واصلت سفن أخرى العبور في ظل التأكيد الأمريكي بحماية الملاحة البحرية، لكنّ الحركة شهدت اضطرابا كبيرا بعد استهداف ناقلة نفط.

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تكشف البيانات الملاحية عقب الاستهداف الإيراني أول أمس لناقلة النفط "كيكو" (KIKU)، التي كانت تحمل مليونين و11 ألف برميل من النفط القطري تحولا كليا في مسارات العبور، وذلك بالرغم من استئناف الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران، وإعلانها استمرار عملية عبور السفن من مضيق هرمز بحرية.

وتكشف البيانات الملاحية تجنب السفن العبور من الممر العماني عقب استهداف الناقلة "كيكو"، وأنها باشرت العبور من المسار الإيراني الممتد جنوب جزيرة قشم الإيرانية.

وبحسب الرصد الذي أجرته الوحدة، ظل الممر العماني فارغا من الساعة 12 ظهرا بتوقيت الدوحة حتى صباح اليوم التالي.

هل استعادت إيران هرمز؟

يتزامن التحول الجاري في حركة العبور مع عقد الجولة الأولى للجنة هرمز المشتركة الذي يُجريه نائب وزير الخارجية الإيراني، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية العماني في عُمان.

وسبق أن أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار لإدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا، في إشارة إلى الممر العماني الذي ترفضه إيران بشكل رسمي.

في اليوم الـ12 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 122 يوما من اندلاع الحرب، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه تقرر وقف جميع الأنشطة القتالية مع إيران.

ومن المقرر أن يلتقي وفدا واشنطن وطهران غدا الثلاثاء في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز، بحسب أكسيوس.