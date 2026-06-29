باريس.. قمة عُمانية فرنسية وتوقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نيات

بحث سلطان عمان هيثم بن طارق والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية، وشهدا التوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وإعلان نيات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ماكرون استقبل السلطان هيثم في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، وعقدا لقاء ثنائيا تناول عددا من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن اللقاء تطرق إلى أبرز المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تحمله من انعكاسات على مختلف الأصعدة.

وبحسب الوكالة، أكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتطوير آفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، من خلال توسيع مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري.

وأشارت إلى أن السلطان هيثم بن طارق والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شهدا التوقيع على 6 اتفاقيات و3 مذكرات تفاهم و3 إعلانات نيات بين البلدين، شملت مجالات الاقتصاد والطاقة والفضاء والنقل والخدمات والصحة والثقافة.

والأحد، بدأ سلطان عمان زيارة هي الأولى لفرنسا وتستمر يومين، وسط توترات تشهدها المنطقة ومضيق هرمز الذي تطل عليه السلطنة.

وذكرت الوكالة أن وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين واقتصاديين يرافق سلطان عمان في زيارته.

ووفقا لوزارة الخارجية العمانية، فإن العلاقات بين مسقط وباريس تشهد تطورا متواصلا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من 5 عقود.

وتُعَد زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق هي الأولى لسلطان عماني لباريس منذ نحو 4 عقود، والأولى منذ توليه الحكم في عام 2020.

وسبق أن زار سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد فرنسا في مايو/أيار 1989، وكانت أول زيارة رسمية يقوم بها سلطان عماني إلى الدولة الأوروبية.