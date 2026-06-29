زلزال فنزويلا.. إنقاذ رجل وابنه بعد 4 أيام وفرق الطوارئ تسابق الزمن

انتُشل رجل وابنه المراهق وهما على قيد الحياة من تحت الأنقاض أمس الأحد، بعد نحو 4 أيام من وقوع الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، في حين تُواصل فرق الإنقاذ الدولية البحث عن ناجين بعد أن بلغ عدد الضحايا نحو 1500.

وحملت فرق إنقاذ أمريكية وفرنسية الفتى ووالده -وقد بدا عليهما التعب والصدمة- على نقالات بعد سحبهما من بين الأنقاض وسط عشرات الأشخاص، وفق ما أفاد به مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في كاراباييدا، وهي مدينة ساحلية شمال العاصمة كاراكاس دمرها الزلزال.

وقد انتُشل الفتى -وهو مُغطى بالغبار والدماء على ركبته اليمنى ويده اليمنى مُضمّدة- من تحت الأنقاض أولا. وبعدها أُخرج والده مُغطى هو الآخر بالغبار، ولم تكن تغطي جسمه سوى قطعة قماش. وكان قد تلقى رعاية طبية، إذ جرى إدخال أنبوب طبي في جسمه.

ويقترب عدد ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا من 1500 شخص، مع تضرر 774 مبنى، منها 189 انهارت بالكامل.

وتُقدّر الأمم المتحدة عدد المفقودين بنحو 50 ألف شخص، بينما تفيد السلطات بفقدان مئات الأشخاص.

ويعتقد الخبراء أن فرص العثور على ناجين تتضاءل مع مرور الوقت بعد الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد هذا الأسبوع.

وتوافدت فرق الإنقاذ الأجنبية على ولاية لا غوايرا، وهي ‌الولاية الأكثر تضررا في بلد غارق -منذ فترة طويلة- في أزمة سياسية واقتصادية عميقة، وأكدت ديلسي رودريغيز -القائمة بأعمال رئيس فنزويلا- أن 24 دولة استجابت لنداء الإغاثة.

وقدَّم المجتمع الدولي 521 طنا من الإمدادات، ونشر 86 فريقا متخصصا يضم أكثر من 2741 فردا من أطقم البحث والإنقاذ، مزودين بكلاب بوليسية لمساندة الجهود المحلية. وأشار مسؤولون إلى وصول 17 رحلة جوية تحمل أكثر من 1600 فرد من فرق الإنقاذ حتى يوم السبت الماضي.

يُذكر أن الزلزالين -اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات- خلّفا دمارا هائلا قُدرت خسائره بنحو 7 مليارات دولار، وهو ما يعادل 6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

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وتأتي هذه الكارثة في وقت تعاني فيه فنزويلا من أزمة اقتصادية خانقة، في حين يواجه نحو 7 ملايين شخص تداعيات مباشرة للهزات الأرضية التي أعقبت الزلزالين وزادت على 300 هزة ارتدادية، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.