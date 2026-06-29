الشيخة حسينة تتعهد بالعودة إلى بنغلاديش رغم حكم إعدام

تعهدت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة بالعودة إلى بلادها "هذا العام"، وفق مقابلة بثت الأحد، وذلك بعد أشهر من صدور حكم إعدام غيابي بحقها بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.

وكانت حسينة (78 عاما) قد فرت إلى الهند في أغسطس/آب 2024 عقب انتفاضة طلابية أنهت حكمها الذي استمر 15 عاما.

ومنذ ذلك الحين لم تظهر علنا سوى مرة واحدة، خلال لقاء نادر مع صحفيين في نيودلهي في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت في مقابلة مع قناة "إن دي تي" الهندية إنها لا تخشى الموت، ووصفت الحكم الصادر بحقها بأنه "جزء من عملية غير قانونية وغير دستورية وذات دوافع سياسية".

وأضافت أنها كانت هدفا لـ"مؤامرات عديدة" حيكت ضدها، مؤكدة أنها انتُخبت رئيسة للوزراء 5 مرات بإرادة الشعب، وأنها قادت تنمية غير مسبوقة في البلاد.

وردا على سؤال حول احتمال عودتها رغم حكم الإعدام، قالت "سأعود إلى بلادي هذا العام، رغم كل العقبات والمؤامرات".

وكانت محكمة في داكا قد أدانت حسينة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهم التحريض وإصدار أوامر بالقتل والتقاعس عن منع انتهاكات، وحكمت عليها بالإعدام شنقا.

كما حظرت السلطات أنشطة حزبها السابق رابطة عوامي، أحد أبرز الأحزاب في البلاد، وتأتي التطورات في ظل توتر سياسي مستمر ومطالبات متكررة بتسليم حسينة من الهند إلى بنغلاديش.

وكانت بنغلاديش قد أعربت عن صدمتها بخطوة الهند التي أجازت لرئيسة الوزراء الفارّة إلقاء مداخلة علنية في نيودلهي، معتبرة أن السماح بتنظيم هذا الحدث في العاصمة الهندية وإفساح المجال "لمرتكبة المجازر حسينة أن تلقي خطابها البغيض بشكل علني (…) يشكلان إهانة فعلية لشعب بنغلاديش وحكومتها".