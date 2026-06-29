الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين إستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق

أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على منطقتين إستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال.

وقال في بيان إن "القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها تمكنت من تطهير منطقتي مقجة وسركم، بعد معارك ضارية في مواجهة المليشيا المتمردة".

وأوضح الجيش أن ذلك يأتي مواصلة لانتصاراته في محور النيل الأزرق، مشيرا إلى أن "قوات الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش وقوات الإسناد خاضت معركة ضارية انتهت بالسيطرة على تلك المناطق، وتكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

وأضاف أن "قوات الجيش تواصل عمليات التمشيط ومطاردة العدو لتأمين المناطق التي تم تطهيرها، والانتشار الميداني لضمان الاستقرار وبسط الأمن، ومنع أي محاولات تسلل أو إعادة تمركز للعناصر الهاربة".

ولم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع بشأن ما ذكره الجيش، إذ تُعَد منطقة سركم منطقة إستراتيجية، لأنها تمهد لقوات الجيش للتقدم إلى مدينة الكرمك المتاخمة للحدود الإثيوبية، في حين تمثل منطقة مقجة التابعة لمحافظة باو ملتقى طرق جنوب ولاية النيل الأزرق، وتقع في الطريق إلى مدينة الكرمك.

وتشهد ولاية النيل الأزرق منذ أشهر اشتباكات متصاعدة بين الجيش السوداني من جهة، وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال من جهة أخرى، أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص من مناطق ومدن عدة في الولاية.

ويسيطر الجيش السوداني على أجزاء واسعة من النيل الأزرق، في حين تقاتل الحركة الشعبية-شمال الحكومة منذ عام 2011، للمطالبة بحكم ذاتي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

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ومنذ أبريل/نيسان 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني إثر خلاف بشأن دمجها في المؤسسة العسكرية، مما أدى إلى مجاعة تُعَد من بين الأسوأ عالميا، فضلا عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.