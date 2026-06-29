نتنياهو يلوّح بخوض انتخابات الكنيست بقائمة مستقلة

لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -مساء أمس الأحد- بإمكانية خوض انتخابات الكنيست المقبلة بقائمة مستقلة، في ظل تصاعد الخلافات داخل حزب الليكود بشأن آلية تشكيل القائمة الانتخابية، بحسب "القناة 14" الإسرائيلية.

وقال نتنياهو -خلال اجتماع مغلق مع رئيس مركز الحزب الوزير حاييم كاتس- إنه "يمكنه أيضا النهوض والذهاب بإطار (قائمة) خاص به إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات".

وقال حاضرون للاجتماع إنها "وردت بنبرة مازحة"، لكن بعضهم اعتبرها تلميحا سياسيا يعكس عمق الخلافات داخل الحزب.

وتدور الخلافات بين نتنياهو -الذي يتزعم حزب الليكود- وكاتس بشأن مطالبة رئيس الوزراء برفع عدد المقاعد المحجوزة التي يحق له تعيين مرشحيها إلى 11 مقعدا بدلا من 5 مقاعد ضمن أول 40 مركزا في قائمة الليكود، مبررا ذلك برغبته في تغيير وجه الحزب وتعزيز فرصه في الانتخابات المقبلة، وفق القناة نفسها.

وفي المقابل، يرى كاتس أن هذا الطلب مبالغ فيه، وأن مؤسسات الحزب لن توافق على هذا العدد من المقاعد المحجوزة.

ورغم استمرار الخلافات، صادقت لجنة الدستور في حزب الليكود -مساء الأحد- بالإجماع على إجراء الانتخابات التمهيدية لاختيار قائمة الحزب للكنيست الـ26 في 4 أغسطس/آب المقبل، بعد تأجيلها عن الموعد الذي كان مقرراً بحلول 28 يوليو/تموز، وذلك بالتنسيق بين نتنياهو وكاتس، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وجاء القرار بعد تراجع نتنياهو عن مقترحه السابق بإلغاء الانتخابات التمهيدية وتشكيل لجنة لاختيار المرشحين، مع تركيزه حالياً على توسيع عدد المقاعد التي يحتفظ بحق تعيين شاغليها.

وحددت اللجنة جدولاً زمنياً للعملية الانتخابية يتضمن نشر اللوائح المنظمة الخميس المقبل، وإغلاق سجل الناخبين في 7 يوليو/تموز القادم، مع بحث تمديده حتى 10 يوليو/تموز لتوسيع المشاركة.

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وأشارت وسائل الإعلام إلى أن نتنياهو لن يشارك في اجتماع لجنة الدستور، مبيّنة أنه سيُعقد اجتماع لاحق لمحاولة التوصل إلى تسوية بشأن نظام الانتخابات الداخلية وعدد المقاعد المحجوزة.

ومن المقرر إجراء انتخابات الكنيست المقبلة في موعد أقصاه 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ما لم يُتخذ قرار بتقديمها.

تقدم المعارضة

وتأتي الخلافات داخل الليكود بينما أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية -يوم الجمعة الماضي- حصول أحزاب المعارضة على 60 مقعداً في الكنيست، مقابل 50 مقعداً لمعسكر نتنياهو، و10 للأحزاب العربية في حال إجراء انتخابات مبكرة.

وتُظهر نتائج الاستطلاع تراجعا في شعبية المعارضة بعدما هبط رصيدها من 61 إلى 60 مقعدا في الكنيست مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي، وهو ما كان يمكّنها من تشكيل حكومة، مقابل ارتفاع معسكر نتنياهو من 49 إلى 50.

وأوضحت الصحيفة أن حزب "معاً" بزعامة نفتالي بينيت ويائير لابيد خسر 10 مقاعد في شهرين، إثر تراجعه إلى 18 مقعدا فقط، بعد حصول الليكود على 22 مقعدا، وحزب يشار بزعامة غادي آيزنكوت على 21 مقعدا.

وقالت الصحيفة إن حزب الليكود عزز موقفه على خلفية إعلان نتنياهو رفضه انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الأمنية في جنوبي لبنان.