ألمانيا.. مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار واعتقال مشتبه فيهما

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، مقتل 5 أشخاص إثر إطلاق رصاص وقع داخل مركز للشباب في بلدة شتاده شمالي البلاد، مؤكدة اعتقال شخصين أحدهما المشتبه فيه الرئيسي.

وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن الدافع وراء الواقعة، التي حدثت في شتاده قرب مدينة هامبورغ الساحلية، لا يزال غير واضح حتى الآن.

ونقلت رويترز عن متحدث آخر أن دور الشخص الثاني المحتجز لم يتضح بعد، مؤكدا أنه لا يوجد مشتبه فيهم آخرون طلقاء.

وأشار إلى أنه لم ‌يتبين حتى الآن عدد المصابين، لافتا إلى أن القتلى جميعهم من البالغين، حيث فرضت السلطات طوقا أمنيا حول الموقع، وحضر خبراء الأدلة الجنائية وأفراد من الشرطة إلى المكان.

وتعتقد الشرطة أن إطلاق الرصاص وقع داخل مركز للشباب في البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 50 ألف نسمة، وتقع غرب هامبورغ.

وبعد الواقعة، دعت الشرطة السكان إلى تجنب المنطقة، ثم أكدت لاحقا عدم وجود خطر على العامة.

في الأثناء، ذكر موقع فوكس أونلاين الإخباري أن شاهدا تحدث عن رؤية رجل وامرأة يحاولان الفرار بالسيارة قبل أن تعترضهما الشرطة.

وشهدت ألمانيا عددا من الوقائع الكبيرة في السنوات القليلة الماضية، منها في عام 2023، إذ أقدم مسلح في هامبورغ على قتل 6 أشخاص داخل قاعة تابعة ‌لطائفة مسيحية ثم قتل نفسه.