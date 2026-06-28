4 انفجارات.. كاميرا جندي إسرائيلي توثق لحظة وقوع حدث أمني بلبنان

نشرت هيئة البث الإسرائيلية مشاهد حصرية لتوثيق نادر تم التقاطه عبر كاميرا مثبتة على جسد جندي، حيث يظهر لحظة تعرض قوة من جنود الاحتياط الإسرائيليين لقصف بقذائف الهاون من قبل حزب الله في جنوب لبنان.

يعرض المقطع المصور لحظات استهداف قوة تابعة لكتيبة اتصالات إسرائيلية بالقرب من منطقة مارون الراس في جنوب لبنان بتاريخ 25 مارس/آذار الماضي.

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وتوثق المشاهد وقوع 4 انفجارات لقذائف هاون استهدفت القوة الإسرائيلية العاملة في المكان، ويسمع في التوثيق صوت صراخ الجنود وهم يطلبون حضور مسعف على وجه السرعة إثر إصابة أحدهم في منطقة البطن.

وفي السياق ذاته، كان الإعلام الحربي التابع للمقاومة الإسلامية في لبنان قد أعلن في يومي 24 و25 من الشهر ذاته عن استهداف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس الحدودية بصلية صاروخية، إلى جانب استهداف تجمع آخر للجنود في حي الزهور بالبلدة ذاتها بقذائف المدفعية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تفاصيل حالة الجندي المصاب الذي يدعى "يردن"، وهو يبلغ من العمر 40 عاما، وسبق له أن قضى مئات الأيام في خدمة الاحتياط، ولا تزال حالته الصحية صعبة نتيجة تعرضه لإصابات متعددة، حيث خضع لعدة عمليات جراحية، وبدأ رحلة تأهيل تتضمن جلسات علاج طبيعي ونفسي.

إخفاقات طبية ولوجستية حادة

ويشكل هذا المحور الجزء الأهم في التقرير، إذ يكشف عن وجود إخفاقات خطيرة في النظام التشغيلي والطبي للجيش الإسرائيلي، وتمثلت هذه الإخفاقات في استدعاء طبيب متطوع يبلغ من العمر 50 عاما للتعامل مع الحادث دون توفر أي تجهيزات طبية أساسية لإنقاذ الحياة مثل "البلازما"، وهو ما دفع الطبيب للحصول على المضادات الحيوية بصفة شخصية لعلاج جنوده، وتخضع هذه الإخفاقات داخل كتيبة الاحتياط لتحقيق رسمي في الوقت الراهن.

ويختتم التقرير بالإشارة إلى الواقع القاسي الذي يعيشه الجنود المصابون، حيث يعود الجندي بعد خروجه من دائرة الخطر ليجد نفسه وحيداً دون عمل أو مصدر رزق، لتتدمر حياته الشخصية والمهنية بشكل كامل.

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وتشير المعطيات العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل 36 من الضباط والجنود في المواجهات مع مقاتلي حزب الله منذ اندلاع جولة القتال 2 مارس/آذار الماضي.

وتترافق هذه الحصيلة مع إصابة العشرات من العسكريين، وذلك نتيجة تكثيف حزب الله لضرباته عبر استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية والصواريخ الموجهة بكثافة ضد تجمعات القوات الإسرائيلية المتوغلة داخل الأراضي اللبنانية.