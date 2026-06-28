وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بغداد

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية على رأس وفد دبلوماسي، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متصاعدة.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن مصادر حكومية، بأن جدول أعمال الزيارة يتضمن سلسلة من اللقاءات المباشرة مع كبار المسؤولين العراقيين، في مقدمتهم رئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس الحكومة علي الزيدي، ووزير الخارجية فؤاد حسين.

ومن المقرر أن تتمحور المباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة، والاتفاقية الإيرانية الأمريكية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر مع السلطات العراقية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة.

بالتوازي مع المشاورات السياسية، أفادت مصادر إيرانية بأن أجندة الزيارة تتضمن أيضا إجراء تنسيق مع السلطات العراقية المعنية بشأن إقامة مراسم تأبين المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي في العتبات المقدسة بالعراق.

وتأتي هذه الزيارة -التي لم يُحدد سقفها الزمني- في ظل تصعيد عسكري متجدد بين الولايات المتحدة وإيران شهد تبادلا للضربات يومي السبت والأحد، وذلك رغم الانخراط في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.