عراقجي يصل إلى بغداد لبحث العلاقات الثنائية وتطورات إقليمية

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية على رأس وفد دبلوماسي، وذلك في ظل توترات أمنية متصاعدة تشهدها المنطقة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أعرب عراقجي عن تقديره لمواقف بغداد في إدانة الاعتداء على بلاده، مؤكدا إصرار طهران على مواصلة التعاون الإستراتيجي مع الحكومة العراقية في المجالات الاقتصادية والأمنية.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة ألا تخرج مذكرة التفاهم عن مسارها، مؤكدا أن "أول بند فيها هو وقف الحرب في كافة الجبهات، بما فيها لبنان"، ومطالبا بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها في لبنان.

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الزيارة تكتسب أهمية بالغة في ظل توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن، مشددا على أن إنهاء الحرب يمثل "أولوية للجميع".

وأوضح حسين أن بلاده تضررت اقتصاديا وماليا جراء إغلاق مضيق هرمز وتوقف تدفق النفط، داعيا إلى عقد اجتماع يضم دول الخليج والعراق وإيران، ومؤكدا في الوقت ذاته أن أمن المنطقة يجب أن يكون من اختصاص شعوبها ودولها.

جدول أعمال الزيارة

وأفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن مصادر حكومية، بأن جدول أعمال الزيارة سيتضمن سلسلة من اللقاءات المباشرة مع كبار المسؤولين العراقيين، في مقدمتهم رئيس الجمهورية نزار آميدي، ورئيس الحكومة علي الزيدي.

ومن المقرر أن تتمحور المباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة، والاتفاقية الإيرانية الأمريكية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر مع السلطات العراقية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة.

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وبالتوازي مع المشاورات السياسية، أفادت مصادر إيرانية بأن أجندة الزيارة تتضمن أيضا إجراء تنسيق مع السلطات العراقية المعنية بشأن إقامة مراسم تأبين المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي في العتبات المقدسة بالعراق.

وتأتي هذه الزيارة -التي لم يُحدد سقفها الزمني- في ظل تصعيد عسكري متجدد بين الولايات المتحدة وإيران شهد تبادلا للضربات يومي السبت والأحد، وذلك رغم الانخراط في مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي جراء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.