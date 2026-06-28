مقتل 6 بهجوم مسلح على مقر أمني في كراتشي الباكستانية

قُتل 3 أفراد أمن باكستانيين، السبت، بهجوم استهدف مبنى قوات "السند رينجرز" شبه العسكرية في كراتشي، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن صحيفة "داون" المحلية.

وذكر المفتش العام لإقليم السند جواد علام أودو للصحيفة أن 3 مسلحين قُتلوا أيضا في الهجوم على المقر المحلي لقوات السند رينجرز.

وقال شهود إنهم سمعوا انفجارا مدويا تلاه إطلاق نار على طول طريق رئيسي في حي غولتسان إي جوهر بكراتشي، قرب عدد من الجامعات ومقر إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية.

وقال شاهد عيان يُدعى محمد بخش إنه كان يصلي في مسجد قريب عندما سمع الانفجار، مضيفا "شعرت بأن الأرض تهتز كما لو أن زلزالا وقع".

وذكر بخش أنه عندما خرج "كان الدخان يملأ المكان، ثم بدأ إطلاق النار"، مشيرا إلى أن إطلاق النار استمر نحو 15 دقيقة.

وأفاد مراسل وكالة رويترز بأن إطلاق النار توقف وأن الوضع هادئ. وبحسب الوكالة، يُعَد هذا الهجوم الأكبر في كراتشي منذ الانفجار الذي استهدف قافلة صينية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وأسفر عن مقتل صينيين اثنين.

وقوات "السند رينجرز" الباكستانية هي قوة شبه عسكرية تابعة لوزارة الداخلية، تعمل بالتنسيق الوثيق مع الجيش، وتضطلع بمهام الأمن الداخلي وحماية الحدود، وفق موقع "إقليم البنجاب" الحكومي في باكستان.

ووفق رويترز، نادرا ما شهدت المدن الكبرى في باكستان هجمات في السنوات القليلة الماضية، لكن تزايد النشاط المسلح في المناطق المتاخمة لأفغانستان أثار مخاوف من عودة العنف إلى المراكز الحضرية.