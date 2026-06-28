مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية بشرق فرنسا

قُتل 11 شخصا، الأحد، في حادث تحطم طائرة مدنية مخصصة لتدريب القفز بالمظلات قرب مدينة نانسي في شمال شرق فرنسا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال محافظ إقليم مورت إيه موزيل، إيف سيغي، إن الضحايا هم 5 مدربين و5 متدربين والطيار، موضحا أن المتدربين كانوا مجموعة من الممرضين المستقلين.

وأفادت السلطات أن الطائرة من طراز "بيلاتوس" وكانت قد أقلعت من مطار نانسي-إيسي قبل أن تتحطم قرب المدرج في محيط سكني وبالقرب من طريقين رئيسيين.

وفي بلدة تومبلين المجاورة، أوضح مسؤولون محليون أن الطائرة سقطت في منطقة سكنية قريبة من مركز تجاري، مشيرين إلى أن فرق الطوارئ تدخلت فورا، وتم تفعيل خلية دعم طبي ونفسي لأسر الضحايا والشهود.

من جهته، قال ممثل السلطات الإقليمية إن الطائرة يبدو أنها تعرضت لخلل قبل سقوطها، مضيفا أن "التحطم كان قريبا جدا من مناطق مأهولة، ولو وقع على بعد أمتار قليلة لكان من الممكن أن يتسبب بوقوع ضحايا آخرين".