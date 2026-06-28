لهيب أوروبا.. ألف وفاة في فرنسا وحرارة قياسية بعدة دول

تواصل موجة الحر الشديدة ضرب أجزاء واسعة من أوروبا، مخلفة خسائر بشرية وظروفا مناخية قاسية، إذ أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل نحو ألف وفاة إضافية خلال أيام، في حين تستعد ألمانيا ودول أخرى لتسجيل درجات حرارة قياسية جديدة معلنة حالة التأهب القصوى.

وقالت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا، الأحد، إنه تم تسجيل نحو ألف وفاة إضافية منذ 24 يونيو/حزيران، مقارنة بالأعداد التي كانت تُرصد خلال الأشهر السابقة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تزال أولية وغير نهائية، رغم أن موجة الحرّ الشديد بدأت تنحسر.

وأضافت الوكالة أن الزيادة في الوفيات جاءت بشكل خاص من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، وأن الوفيات التي حدثت داخل المنازل ارتفعت بنسبة 40% مما يعكس التأثير الكبير لموجة الحر في الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأحصت فرنسا 74 حادثة غرق منذ 18 يونيو/حزيران على صلة بالقيظ، وفق ما أعلن وزير الداخلية لوران نونييز السبت مشيرا إلى أن هذه الوفيات وقعت "بشكل كبير في مسطحات مائية لا يسمح بالسباحة فيها وغير خاضعة للمراقبة، فضلا عن تسجيل حالات غرق في مسابح خاصة أيضا.

وقبل أيام، أعلنت شركة كهرباء فرنسا أنها أغلقت مؤقتا مفاعلين في محطة "نوجان سور سين" للطاقة على نهر السين شمالي فرنسا، ومحطة "بوجيه" على نهر الرون بالقرب من مدينة ليون جنوب شرقي البلاد، وذلك لتجنب تصريف كميات كبيرة من المياه الساخنة في الأنهار التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة جراء موجة حرّ قياسية، والتزامًا بالقيود المفروضة على درجات حرارة الأنهار.

وفي ظل استمرار موجة الحر، فعّلت السلطات الصحية في باريس والمناطق المحيطة بها خطة الطوارئ داخل المستشفيات، التي تشمل استدعاء الكوادر الطبية الموجودة في إجازات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للأسرّة، وتأجيل العمليات الجراحية غير العاجلة.

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وكانت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) قد أعلنت إصدار الإنذار الأحمر في 37 إقليما، بينها باريس وضواحيها، والإنذار البرتقالي في 48 إقليما آخر، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

ألمانيا

وفي ألمانيا، تستعد البلاد ليوم جديد من الحرارة الشديدة، مع توقعات بوصول درجات الحرارة، اليوم الأحد، إلى 42 درجة مئوية، وهو ما قد يحطم الرقم القياسي الوطني الذي سُجل قبل يوم واحد فقط.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية بأن درجات الحرارة ستتراوح بين 39 و41 درجة مئوية في أجزاء من شرق وجنوب شرق البلاد، مع احتمال بلوغها 42 درجة في منطقة لاوزيتس. أما في بقية أنحاء ألمانيا، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 32 و38 درجة مئوية، بينما تبقى المناطق الساحلية أكثر اعتدالا.

وحذرت الهيئة من احتمال تعرض جميع أنحاء ألمانيا، في وقت لاحق من اليوم، لعواصف رعدية شديدة قد تكون مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية وحبات برَد كبيرة، ولم تستبعد حدوث عواصف عنيفة للغاية قد تجلب ما يصل إلى 50 لترا من الأمطار لكل متر مربع.

وكانت ألمانيا قد سجلت، أمس السبت، رقما قياسيا وطنيا جديدا في درجات الحرارة، بعدما بلغت، وفقا لقراءة أولية، 41.5 درجة مئوية في منطقة موكرن درفيتس بولاية سكسونيا شرقي البلاد، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 41.3 درجة مئوية، الذي كان قد سُجل قبل يوم واحد فقط.

وتشهد ألمانيا موجة حر منذ عدة أيام، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدد من المناطق، وسط انخفاض محدود في درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر الطويلة، أصبحت أكثر تكرارا في ألمانيا نتيجة التغير المناخي، مشيرة إلى أن البيانات تظهر ارتفاع متوسط عدد الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 30 درجة مئوية.

حالة تأهب قصوى

ومع انتقال موجة القيظ إلى شمال شرق القارة، أُعلنت حالة التأهب القصوى في سويسرا والنمسا والمجر.

وأصدرت وزارة الصحة الإيطالية تحذيرا من المستوى الأحمر بسبب موجة الحر في 18 مدينة، من بينها ميلانو وروما وتورينو والبندقية وجنوة وفلورنسا وبولونيا، وذلك ⁠ليومي السبت والأحد.

وانخفض تدفق نهر بو بشكل كبير مع تقدم مياه البحر ⁠صوب اليابسة، مما شكل تهديدا للزراعة والنظام البيئي لأهم مجرى مائي في إيطاليا.

والسبت، سجّلت حرارة قصوى في بلدان أوروبية عدّة، مثل الدانمارك حيث بلغت الحرارة 37 درجة مئوية، وذلك للمرّة الأولى منذ بدء تسجيل المعطيات عام 1874، والجمهورية التشيكية حيث تخطّت الحرارة للمرّة الأولى 40.6 درجة.

وفي سويسرا، سجّلت لليوم الثالث على التوالي حرارة قياسية لشهر يونيو/حزيران بلغت 39 درجة في مدينة بازل.

وأفادت السلطات الإسبانية بتسجيل أكثر من 200 وفاة، كما سجلت وفيات في باقي أنحاء أوروبا، لمسنّين ومرضى مصابين بأمراض مزمنة وأطفال ومراهقين، بالإضافة إلى مشردين في الشوارع. وتتسبب الحرارة في الوفاة بعدة أسباب كالغرق وارتفاع حرارة الجسم والنوبة القلبية وغيرها.

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وفي شرق القارة، تستعد رومانيا لإعلان الإنذار الأحمر بدءا من الاثنين في القسم الأكبر من أراضيها، إذ تتوقع الأرصاد الجوية الوطنية "درجات حرارة قصوى" و"ليالي استوائية" تستمر حتى الأول من يوليو/تموز.